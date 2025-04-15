https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/altin-fiyatlarinda-hareketlilik-bugun-gram-ve-ceyrek-altin-kac-tl--1095395569.html

Altın fiyatlarında hareketlilik: Bugün gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatlarında hareketlilik: Bugün gram ve çeyrek altın kaç TL?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları 15 Nisan Salı gününe yüksek seyirle başladı. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde anlık değişimler yatırımcılar tarafından... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T10:03+0300

2025-04-15T10:03+0300

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ekonomi̇

altın

yarım gram altın

gram altın

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Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, yükselişini sürdürüyor.15 Nisan Salı günü itibarıyla fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları anlık olarak takip edilirken, hem fiziki hem de dijital altın yatırımları güncel verilerle yön buluyor.Gram altın 3.932 TL ile işlem görüyorGüne 3.923 TL alış fiyatı ile başlayan gram altın, kısa sürede yeniden yukarı yönlü hareket ederek 3.932 TL alış, 3.947 TL satış fiyatına ulaştı. Önceki kapanışını 3.926 TL’den yapan gram altındaki artış, yatırımcının dikkatini çekti.Çeyrek altın 6.477 TL’den alıcı buluyorYatırımcının gözdesi olan çeyrek altın, günün açılışını 6.479 TL alış fiyatı ile yaptı. Şu anda ise 6.477 TL alış, 6.535 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 6.501 TL olan çeyrek altın, sınırlı da olsa gerileme kaydetti.Yarım ve tam altında da hareketlilik varYarım altın, 12.958 TL alış, 13.072 TL satış fiyatı ile işlem görürken, tam altında fiyatlar 25.299 TL alış, 25.800 TL satış olarak güncellendi. Her iki altın türü de önceki kapanışına göre aşağı yönlü bir seyir izliyor.Ata altın, bugün 26.090 TL alış, 26.749 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor. Önceki kapanışı ise 27.033 TL seviyesindeydi. Reşat altını ise 25.875 TL alış, 26.083 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

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