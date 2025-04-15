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Altın fiyatlarında hareketlilik: Bugün gram ve çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatlarında hareketlilik: Bugün gram ve çeyrek altın kaç TL?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları 15 Nisan Salı gününe yüksek seyirle başladı. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde anlık değişimler yatırımcılar tarafından... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T10:03+0300
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Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, yükselişini sürdürüyor.15 Nisan Salı günü itibarıyla fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları anlık olarak takip edilirken, hem fiziki hem de dijital altın yatırımları güncel verilerle yön buluyor.Gram altın 3.932 TL ile işlem görüyorGüne 3.923 TL alış fiyatı ile başlayan gram altın, kısa sürede yeniden yukarı yönlü hareket ederek 3.932 TL alış, 3.947 TL satış fiyatına ulaştı. Önceki kapanışını 3.926 TL’den yapan gram altındaki artış, yatırımcının dikkatini çekti.Çeyrek altın 6.477 TL’den alıcı buluyorYatırımcının gözdesi olan çeyrek altın, günün açılışını 6.479 TL alış fiyatı ile yaptı. Şu anda ise 6.477 TL alış, 6.535 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 6.501 TL olan çeyrek altın, sınırlı da olsa gerileme kaydetti.Yarım ve tam altında da hareketlilik varYarım altın, 12.958 TL alış, 13.072 TL satış fiyatı ile işlem görürken, tam altında fiyatlar 25.299 TL alış, 25.800 TL satış olarak güncellendi. Her iki altın türü de önceki kapanışına göre aşağı yönlü bir seyir izliyor.Ata altın, bugün 26.090 TL alış, 26.749 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor. Önceki kapanışı ise 27.033 TL seviyesindeydi. Reşat altını ise 25.875 TL alış, 26.083 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.
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altın, yarım gram altın, gram altın
altın, yarım gram altın, gram altın

Altın fiyatlarında hareketlilik: Bugün gram ve çeyrek altın kaç TL?

10:03 15.04.2025
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA
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Altın fiyatları 15 Nisan Salı gününe yüksek seyirle başladı. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde anlık değişimler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Gram altın 3.932 TL, çeyrek altın ise 6.477 TL’den alıcı buluyor. İşte güncel altın kuru fiyatları...
Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, yükselişini sürdürüyor.15 Nisan Salı günü itibarıyla fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları anlık olarak takip edilirken, hem fiziki hem de dijital altın yatırımları güncel verilerle yön buluyor.

Gram altın 3.932 TL ile işlem görüyor

Güne 3.923 TL alış fiyatı ile başlayan gram altın, kısa sürede yeniden yukarı yönlü hareket ederek 3.932 TL alış, 3.947 TL satış fiyatına ulaştı. Önceki kapanışını 3.926 TL’den yapan gram altındaki artış, yatırımcının dikkatini çekti.

Çeyrek altın 6.477 TL’den alıcı buluyor

Yatırımcının gözdesi olan çeyrek altın, günün açılışını 6.479 TL alış fiyatı ile yaptı. Şu anda ise 6.477 TL alış, 6.535 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 6.501 TL olan çeyrek altın, sınırlı da olsa gerileme kaydetti.

Yarım ve tam altında da hareketlilik var

Yarım altın, 12.958 TL alış, 13.072 TL satış fiyatı ile işlem görürken, tam altında fiyatlar 25.299 TL alış, 25.800 TL satış olarak güncellendi. Her iki altın türü de önceki kapanışına göre aşağı yönlü bir seyir izliyor.
Ata altın, bugün 26.090 TL alış, 26.749 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor. Önceki kapanışı ise 27.033 TL seviyesindeydi. Reşat altını ise 25.875 TL alış, 26.083 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.
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