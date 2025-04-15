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İran dini lideri Hamaney: ABD ile yapılan müzakerelerde ne iyimser ne de kötümserim
İran dini lideri Hamaney: ABD ile yapılan müzakerelerde ne iyimser ne de kötümserim
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Hamaney, İran'ın ABD ile Umman'da yapılan müzakereler konusunda ne iyimser ne de kötümser olduğunu belirterek, ülke sorunlarının çözümünün... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T16:34+0300
2025-04-15T16:34+0300
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İran dini lideri Ali Hamaney, 15 Nisan Salı günü Tahran'da İran kabine üyeleri, Meclis temsilcileri, üst düzey yargı yetkilileri ve çeşitli kuruluşların başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada Ayetullah Hamaney, Umman'da devam eden görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı'nın sayısız görevlerinden biri olarak nitelendirdi.Ülke işlerinin bu görüşmelere bağlı olmaması gerektiğini vurgulayan Hamaney, Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) yol açan görüşmeler sırasında yapılan ve ülkenin ilerlemesinin müzakerelerin sonucuna bağlanarak yatırım ve kalkınmayı engelleyen 'şartlı bir duruma' yol açan hatanın tekrarlanmaması konusunda uyarıda bulundu.Sanayi, ekonomi, inşaat, kültür ve büyük ulusal projeler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyetlerin sürdürülmesinin önemini vurgulayan Hameney, “Bu konuların hiçbirinin Umman görüşmeleriyle bağlantısı yoktur” dedi.Rehber, müzakerelerle ilgili olarak hem aşırı iyimserliğe hem de aşırı kötümserliğe karşı uyarıda bulundu. Görüşmelere başlama kararının iyi bir şekilde uygulandığını ve gelecekteki adımların hem İran hem de karşı taraf için kırmızı çizgilerin net bir şekilde belirlendiği akılda tutularak hassasiyetle atılması gerektiğini kaydetti.Hamaney konuşmasında, bu görüşmelerden bir sonuç çıksa da çıkmasa da İran'ın temkinli bir duruş sergilediğini belirterek ülkenin kendi kabiliyetlerine olan güvenini teyit ettiğini vurguladı.İslam ekonomik, siyasi ve gerekirse operasyonel alanlarda koordineli bir hareket çağrısında bulunan Hamaney, ilahi adaletin zalimlere karşı galip geleceğini ancak bunun hükümetleri ve ulusları ağır sorumluluklarından muaf tutmadığını vurguladı.Hamaney ayrıca komşu ülkeler, Asya ve Afrika'daki ekonomik merkezler ve diğer uluslarla ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin altını çizerek bu yöndeki çabaların sürdürülmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/beyaz-saraydan-iran-ile-muzakelere-iliskin-aciklama-cok-olumlu-ve-yapiciydi-1095351752.html
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i̇ran, umman, gazze, dışişleri bakanlığı, koep, ayetullah ali hamaney, abd
i̇ran, umman, gazze, dışişleri bakanlığı, koep, ayetullah ali hamaney, abd

İran dini lideri Hamaney: ABD ile yapılan müzakerelerde ne iyimser ne de kötümserim

16:34 15.04.2025
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handoutİran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
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İran dini lideri Hamaney, İran'ın ABD ile Umman'da yapılan müzakereler konusunda ne iyimser ne de kötümser olduğunu belirterek, ülke sorunlarının çözümünün hiçbir şekilde müzakerelerin sonucuna bağlı olmaması gerektiğini vurguladı.
İran dini lideri Ali Hamaney, 15 Nisan Salı günü Tahran'da İran kabine üyeleri, Meclis temsilcileri, üst düzey yargı yetkilileri ve çeşitli kuruluşların başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada Ayetullah Hamaney, Umman'da devam eden görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı'nın sayısız görevlerinden biri olarak nitelendirdi.
Ülke işlerinin bu görüşmelere bağlı olmaması gerektiğini vurgulayan Hamaney, Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) yol açan görüşmeler sırasında yapılan ve ülkenin ilerlemesinin müzakerelerin sonucuna bağlanarak yatırım ve kalkınmayı engelleyen 'şartlı bir duruma' yol açan hatanın tekrarlanmaması konusunda uyarıda bulundu.
Sanayi, ekonomi, inşaat, kültür ve büyük ulusal projeler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyetlerin sürdürülmesinin önemini vurgulayan Hameney, “Bu konuların hiçbirinin Umman görüşmeleriyle bağlantısı yoktur” dedi.
Rehber, müzakerelerle ilgili olarak hem aşırı iyimserliğe hem de aşırı kötümserliğe karşı uyarıda bulundu. Görüşmelere başlama kararının iyi bir şekilde uygulandığını ve gelecekteki adımların hem İran hem de karşı taraf için kırmızı çizgilerin net bir şekilde belirlendiği akılda tutularak hassasiyetle atılması gerektiğini kaydetti.
Hamaney konuşmasında, bu görüşmelerden bir sonuç çıksa da çıkmasa da İran'ın temkinli bir duruş sergilediğini belirterek ülkenin kendi kabiliyetlerine olan güvenini teyit ettiğini vurguladı.
İslam ekonomik, siyasi ve gerekirse operasyonel alanlarda koordineli bir hareket çağrısında bulunan Hamaney, ilahi adaletin zalimlere karşı galip geleceğini ancak bunun hükümetleri ve ulusları ağır sorumluluklarından muaf tutmadığını vurguladı.
Hamaney ayrıca komşu ülkeler, Asya ve Afrika'daki ekonomik merkezler ve diğer uluslarla ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin altını çizerek bu yöndeki çabaların sürdürülmesini istedi.
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