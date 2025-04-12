https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/beyaz-saraydan-iran-ile-muzakelere-iliskin-aciklama-cok-olumlu-ve-yapiciydi-1095351752.html

Beyaz Saray'dan İran ile müzakelere ilişkin açıklama: 'Çok olumlu ve yapıcıydı'

Beyaz Saray'dan İran ile müzakelere ilişkin açıklama: 'Çok olumlu ve yapıcıydı'

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Stephen Whitkoff'un Umman'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği müzakerelerin son derece olumlu... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T23:32+0300

2025-04-12T23:32+0300

2025-04-12T23:32+0300

dünya

abd

abbas arakçi

i̇ran

beyaz saray

abd özel temsilcisi steve witkoff

steve witkoff

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"Müzakereler çok olumlu ve yapıcıydı" ifadesine yer verilen Beyaz Saray açıklamasında ayrıca, ABD'nin Umman'ın girişimi desteklemesi nedeniyle duyduğu minnettarlığı vurgunladı.Beyaz Saray, ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Umman'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmelerde doğrudan iletişim kurmasının, karşılıklı yarar sağlayacak bir sonuca ulaşılmasında 'ileri bir adım' olduğunu söyledi.Beyaz Saray görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Özel Temsilci Witkoff'un bugün gerçekleştirdiği doğrudan iletişim, her iki tarafın da yararına olacak bir sonuca ulaşılması yönünde atılmış bir adımdır” " ifadelerini kullandı. Açıklamada, Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı'na, ABD Başkanı Donald Trump'ın fırsat doğması halinde iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme talimatını ilettiği kaydedildi.'ABD-İran görüşmesi 19 Nisan'da gerçekleşecek'Beyaz Saray, ABD ve İranlı temsilciler arasında 19 Nisan Cumartesi günü yeni bir toplantı yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını doğruladı.ABD Başkanlığı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında Umman'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, “Taraflar önümüzdeki Cumartesi günü yeniden bir araya gelme konusunda anlaştılar” denildi.ABD yönetiminin açıklamasına göre, görüşmeye Whitkoff'un yanı sıra ABD'nin Umman Büyükelçisi Ana Eskrogima da katılacak. Beyaz Saray, görüşmenin Umman Dışişleri Bakanı Saeed Badr tarafından organize edildiğini de belirtti.Witkoff ve Arakçi, Cumartesi günü Umman'ın başkenti Muskat'ta dolaylı bir görüşme gerçekleştirmişti. İran Dışişleri Bakanlığı, iki tarafın bir hafta içinde görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran, Tahran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeren bir nükleer anlaşmaya varmıştı. ABD, Başkan Trump'ın önceki döneminde Mayıs 2018'de Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/iran-abd-ile-yapilacak-muzakerelerde-tahran-nukleer-konusunda-geri-adim-atmayacak-1095351580.html

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abd, abbas arakçi, i̇ran, beyaz saray, abd özel temsilcisi steve witkoff, steve witkoff