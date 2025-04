https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/inan-kiracin-demans-raporunun-ayrintilari-ortaya-cikti-suna-kiracin-40-yil-once-oldugunu-soyledi-1095407761.html

İnan Kıraç'ın, 'demans' raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: Suna Kıraç'ın 40 yıl önce öldüğünü söyledi, günleri bilemedi

İş insanı İnan Kıraç'ın demans raporunda, Kıraç'ın mezun olduğu okulu karıştırdığı, eşi Suna Kıraç'ın 40 yıl önce öldüğünü söylediği ve gündeme dair soruları...

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler sonrasında 'demans' teşhisi konulan iş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç'la ilgili hazırlanan raporunun detayları ortaya çıktı. Kıraç'ın beş yıl önce ölen eşi Suna Kıraç'ın 40 yıl önce öldüğünü söylediği belirtilen raporda, yine günleri ve saatleri karıştırdığı, deprem, yangın gibi gündemle ilgili önemli olaylara yönelik soruları yanıtlayamadığı kaydedildi. Raporda Kıraç'ın, Fransa'da Galatatek Üniversitesi hayvan bakımı ile ilgili bölümden mezun olduğu' dediğinin altı çizilirken, 'Evlatlık olan kızının (İpek Kıraç) kendi mal varlığını almak istediğini' söylediği belirtildi. Kızı, evliliğinin iptal edilmesini istediİş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın, Emine Alangoya ile evliliğinin ardından kızı İpek Kıraç evliliğin iptali davası açmış ve babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını belirtmişti. Bunun üzerine İnan Kıraç, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş ve incelemeler sonucunda 'demans' teşhisi konulmuş ve vasi atanmıştı. Hayvan bakımı bölümünden mezun oldum dediAdli Tıp Kurumu'nda Galatasaray Lisesi'nden sonra Londra'da City College of Business'i bitiren Kıraç'a hangi okuldan mezun olduğu soruldu. Kıraç'ın bu soruya, "Fransa'da Galatatek Üniversitesi hayvan bakımı ile ilgili bölümden mezun olduğu şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Adli Tıp Kurumu raporunda İnan Kıraç'ın yanıt veremediği sorular yer alırken sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı:" 26 Şubat 2025 tarihinde yapılan muayenesi ve psikometrik değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; fiil ehliyetini müessir ve kişide şuur hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan "Demans" denilen bunama halinin saptandığı, kişinin musab olduğu bu bunama hali nedeniyle, menfaatlerini müdrik olmayıp onları koruyamayacağı, telkinlere mukavemet edip kendi hür iredesi istikametinde serbest olarak bizzat ve tek başına eylem ve işlemlere girişemeyeceği tıbbi kanaatine varıldığı"Kızı İpek Kıraç'ı suçladıRaporda, İnan Kıraç'a mahkemelik olay sorulduğunda, "Evlatlık olan kızının kendi mal varlığını almak istediği, kızının kendisinde bunama halinin olduğunu söylediğini" ifade ettiği belirtildi.Eşinin 40 yıl önce öldüğünü söylediRaporda Kıraç'la ilgili hangi sorulara nasıl yanıt verdiği şu şekilde yer aldı: *İlk eşinin (Suna Kıraç) 40 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Ölüm yılını ve gününü bilemedi*O an içinde bulunduğu binanın Adli Tıp Kurumu binası olduğunu bilemedi*Haftanın günlerini tersten sayması istendiğinde perşembe gününden sonrasını sayamadı.*Saat çizip rakamları yerleştiremedi*Gündem ile ilgili, deprem, yangın, milli yas gibi soruları bilemedi*Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildi ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bilemedi.*Altı şirketi olduğunu söyledi ancak üçünün ismini sayabildi*Muayene sırasında ara ara, "Bugün ben yokum, güya çalıştım geldim" şeklinde kendini açıklamaya çalıştığı da heyet tarafından rapora not düşüldü.Evlilik iptali davası mayısta görülecekİpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı dava 27 Mayıs'ta görülecek.

