https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/is-insani-inan-kirac-adli-tip-kurumuna-gitti-akli-melekelerinin-yerinde-olup-olmadigi-incelenecek--1093999293.html

İş insanı İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na gitti: Akli melekelerinin yerinde olup olmadığı incelenecek

İş insanı İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na gitti: Akli melekelerinin yerinde olup olmadığı incelenecek

Sputnik Türkiye

İş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında yaptığı evlilik sonrasında kızının açtığı davada akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T12:38+0300

2025-02-26T12:38+0300

2025-02-26T12:41+0300

türki̇ye

i̇nan kıraç

emine alangoya

i̇pek kıraç

adli tıp kurumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103791/80/1037918009_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_22c83b0dabc06a31a3b93f1af486cb87.jpg

İş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin ardından kızı İpek Kıraç'ın açtığı davada 'akli melekelerinin yerinde olup olmadığının' tespiti için Adli Tıp Kurumu'na muayeneye gitti. Heyet İnan Kıraç’a görüştükten sonra akli melekelerinin yerinde olup olmadığı yönünde raporu mahkemeye gönderecek.87 yaşında evlenince kızı harekete geçtiPatronlardünyası'nın haberine göre, Kıraça Holding’in patronu 87 yaşındaki İnan Kıraç 2024’ün Aralık ayında Koç Holding’in eski çalışanı 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç’ın vasi talebinde bulundu. İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18.Aile Mahkemesi'ne avukatları aracılığı ile başvuran İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptalini de istedi.Düzmece raporla evlendi iddiası İpek Kıraç, mahkemeye verdiği dilekçesinde, İnan Kıraç'ın evlilik öncesinde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nden kendisine verilen raporun düzmece olduğunu öne sürdü. Mahkeme de bunun üzerine İnan Kıraç'ın "akli melekelerinin yerinde olup olmadığına" karar verilmesi amacıyla "acil" olarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.İlk randevuya gitmeyince ikinci karar çıktıAdli Tıp Kurumu 5 Şubat 2025'te İnan Kıraç'ın heyet önüne çıkmasına karar verdi. Ancak, İnan Kıraç, aynı gün Kıraça Holding'in Genel Kurul toplantısı olduğu gerekçesi ile mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak, Adli Tıp Kurumu'ndaki heyet incelemesinden affını istedi. 5 Şubat'taki Adli Tıp Kurumu'ndaki heyet incelemesine gösterdiği mazeretten ötürü çıkmayan İnan Kıraç'ın heyet karşısına çıkacağı tarih 26 Şubat 2025 Çarşamba günü (Bugün) saat 11.30 olarak belirlendi. Mahkeme evrakında, İnan Kıraç'ın, Adli Tıp Kurumu'ndaki muayeneye gitmediği takdirde bir dahaki sefere "polis marifeti" ile "zor kullanarak" heyet karşısına çıkarılacağı ve Türk Medeni Kanunu'nun 420. maddesinin işleme sokabileceği, fiili ehliyetini geçici olarak kaldırıp kendisine vasi atanabileceği vurgulanıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/baba-kiz-bir-kez-dava-davalik-oldu-ipek-kirac-babasi-inan-kiracin-evliligini-iptal-ettirmek-icin-1092395673.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nan kıraç, emine alangoya , i̇pek kıraç , adli tıp kurumu