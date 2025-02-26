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İş insanı İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na gitti: Akli melekelerinin yerinde olup olmadığı incelenecek
İş insanı İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na gitti: Akli melekelerinin yerinde olup olmadığı incelenecek
Sputnik Türkiye
İş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında yaptığı evlilik sonrasında kızının açtığı davada akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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İş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin ardından kızı İpek Kıraç'ın açtığı davada 'akli melekelerinin yerinde olup olmadığının' tespiti için Adli Tıp Kurumu'na muayeneye gitti. Heyet İnan Kıraç’a görüştükten sonra akli melekelerinin yerinde olup olmadığı yönünde raporu mahkemeye gönderecek.87 yaşında evlenince kızı harekete geçtiPatronlardünyası'nın haberine göre, Kıraça Holding’in patronu 87 yaşındaki İnan Kıraç 2024’ün Aralık ayında Koç Holding’in eski çalışanı 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç’ın vasi talebinde bulundu. İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18.Aile Mahkemesi'ne avukatları aracılığı ile başvuran İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptalini de istedi.Düzmece raporla evlendi iddiası İpek Kıraç, mahkemeye verdiği dilekçesinde, İnan Kıraç'ın evlilik öncesinde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nden kendisine verilen raporun düzmece olduğunu öne sürdü. Mahkeme de bunun üzerine İnan Kıraç'ın "akli melekelerinin yerinde olup olmadığına" karar verilmesi amacıyla "acil" olarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.İlk randevuya gitmeyince ikinci karar çıktıAdli Tıp Kurumu 5 Şubat 2025'te İnan Kıraç'ın heyet önüne çıkmasına karar verdi. Ancak, İnan Kıraç, aynı gün Kıraça Holding'in Genel Kurul toplantısı olduğu gerekçesi ile mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak, Adli Tıp Kurumu'ndaki heyet incelemesinden affını istedi. 5 Şubat'taki Adli Tıp Kurumu'ndaki heyet incelemesine gösterdiği mazeretten ötürü çıkmayan İnan Kıraç'ın heyet karşısına çıkacağı tarih 26 Şubat 2025 Çarşamba günü (Bugün) saat 11.30 olarak belirlendi. Mahkeme evrakında, İnan Kıraç'ın, Adli Tıp Kurumu'ndaki muayeneye gitmediği takdirde bir dahaki sefere "polis marifeti" ile "zor kullanarak" heyet karşısına çıkarılacağı ve Türk Medeni Kanunu'nun 420. maddesinin işleme sokabileceği, fiili ehliyetini geçici olarak kaldırıp kendisine vasi atanabileceği vurgulanıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/baba-kiz-bir-kez-dava-davalik-oldu-ipek-kirac-babasi-inan-kiracin-evliligini-iptal-ettirmek-icin-1092395673.html
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i̇nan kıraç, emine alangoya , i̇pek kıraç , adli tıp kurumu
i̇nan kıraç, emine alangoya , i̇pek kıraç , adli tıp kurumu

İş insanı İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na gitti: Akli melekelerinin yerinde olup olmadığı incelenecek

12:38 26.02.2025 (güncellendi: 12:41 26.02.2025)
© Fotoğraf : Twitterİnan Kıraç
İnan Kıraç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Fotoğraf : Twitter
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İş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında yaptığı evlilik sonrasında kızının açtığı davada akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na muayeneye gitti.
İş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin ardından kızı İpek Kıraç'ın açtığı davada 'akli melekelerinin yerinde olup olmadığının' tespiti için Adli Tıp Kurumu'na muayeneye gitti. Heyet İnan Kıraç’a görüştükten sonra akli melekelerinin yerinde olup olmadığı yönünde raporu mahkemeye gönderecek.

87 yaşında evlenince kızı harekete geçti

Patronlardünyası'nın haberine göre, Kıraça Holding’in patronu 87 yaşındaki İnan Kıraç 2024’ün Aralık ayında Koç Holding’in eski çalışanı 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç’ın vasi talebinde bulundu. İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18.Aile Mahkemesi'ne avukatları aracılığı ile başvuran İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptalini de istedi.

Düzmece raporla evlendi iddiası

İpek Kıraç, mahkemeye verdiği dilekçesinde, İnan Kıraç'ın evlilik öncesinde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nden kendisine verilen raporun düzmece olduğunu öne sürdü. Mahkeme de bunun üzerine İnan Kıraç'ın "akli melekelerinin yerinde olup olmadığına" karar verilmesi amacıyla "acil" olarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

İlk randevuya gitmeyince ikinci karar çıktı

Adli Tıp Kurumu 5 Şubat 2025'te İnan Kıraç'ın heyet önüne çıkmasına karar verdi. Ancak, İnan Kıraç, aynı gün Kıraça Holding'in Genel Kurul toplantısı olduğu gerekçesi ile mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak, Adli Tıp Kurumu'ndaki heyet incelemesinden affını istedi.
5 Şubat'taki Adli Tıp Kurumu'ndaki heyet incelemesine gösterdiği mazeretten ötürü çıkmayan İnan Kıraç'ın heyet karşısına çıkacağı tarih 26 Şubat 2025 Çarşamba günü (Bugün) saat 11.30 olarak belirlendi. Mahkeme evrakında, İnan Kıraç'ın, Adli Tıp Kurumu'ndaki muayeneye gitmediği takdirde bir dahaki sefere "polis marifeti" ile "zor kullanarak" heyet karşısına çıkarılacağı ve Türk Medeni Kanunu'nun 420. maddesinin işleme sokabileceği, fiili ehliyetini geçici olarak kaldırıp kendisine vasi atanabileceği vurgulanıyordu.
İnan Kıraç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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Baba kız bir kez daha davalık oldu: İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın evliliğini iptal ettirmek için dava açtı
6 Ocak, 16:07
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