https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/galatasaray-musleraya-vedaya-hazirlaniyor-yeni-kaleci-kim-olacak-1095396719.html
Galatasaray, Muslera'ya vedaya hazırlanıyor: Yeni kaleci kim olacak?
Galatasaray, Muslera'ya vedaya hazırlanıyor: Yeni kaleci kim olacak?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'la bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan kaleci Muslera, ülkesine dönmeye hazırlanırken, sarı kırmızılı takım da kaleci arayışını sürdürüyor. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T10:43+0300
2025-04-15T10:43+0300
2025-04-15T10:43+0300
spor
galatasaray
nantes
fernando muslera
kaleci
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Galatasaray'da 13. sezonunu yaşayan Fernondo Muslera, bu sezon sonunda ayrılmayı planlıyor. Ünlü kaleci ülkesine dönmeye hazırlanırken sarı kırmızı ekip de kaleci arayışında. Fransız ekip Nantes'in kalecisi Lafont, takımın gündeminde olan isimlerden biri olurken, Liverpool’dan Alisson Becker’i de gündemine almıştı. Türkiye'den ise Uğurcan Çakır ve Berke Özer yakından takip edilen isimler arasında. Galatasaray'ın kalesini yıllardır koruyan Fernonda Muslera'nın sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Ünlü kalecinin Uruguay'a dönmesi beklenirken, geçtiğimiz günlerde eşyalarını topladığı ve ülkesine gönderdiği gündeme gelmişti. Galatasaray'da da yeni kaleci arayışları hız kazandı. Nantes'in kalecisi Lafont gündemdeHabertürk'ün haberine göre, Sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddia İtalya’dan geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın file bekçisi Alban Lafont, Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olarak öne çıktı. Çıkan haberlere göre Nantes bu oyuncuyu bu yaz transfer listesine koyabilir. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lafont'un değeri, transfer piyasasında 4 milyon euro olarak biçildi.Sarı-kırmızılılar daha önce Andriy Lunin ve Liverpool’dan Alisson Becker’i de gündemine almıştı. Galatasaray Türkiye’den ise Uğurcan Çakır ve Berke Özer’in durumunu da yakından takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/musleradan-muhabire-tepki-futbolu-birakmami-mi-istiyorsunuz-su-anda-diyerek-roportaji-yarida-kesti-1093656414.html
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muslera, muslera kaç sezondur galatasarayda, muslera ayrılıyor mu, kaleci muslera
muslera, muslera kaç sezondur galatasarayda, muslera ayrılıyor mu, kaleci muslera
Galatasaray, Muslera'ya vedaya hazırlanıyor: Yeni kaleci kim olacak?
Galatasaray'la bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan kaleci Muslera, ülkesine dönmeye hazırlanırken, sarı kırmızılı takım da kaleci arayışını sürdürüyor.
Galatasaray'da 13. sezonunu yaşayan Fernondo Muslera, bu sezon sonunda ayrılmayı planlıyor. Ünlü kaleci ülkesine dönmeye hazırlanırken sarı kırmızı ekip de kaleci arayışında. Fransız ekip Nantes'in kalecisi Lafont, takımın gündeminde olan isimlerden biri olurken, Liverpool’dan Alisson Becker’i de gündemine almıştı. Türkiye'den ise Uğurcan Çakır ve Berke Özer yakından takip edilen isimler arasında.
Galatasaray'ın kalesini yıllardır koruyan Fernonda Muslera'nın sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Ünlü kalecinin Uruguay'a dönmesi beklenirken, geçtiğimiz günlerde eşyalarını topladığı ve ülkesine gönderdiği gündeme gelmişti. Galatasaray'da da yeni kaleci arayışları hız kazandı.
Nantes'in kalecisi Lafont gündemde
Habertürk'ün haberine göre, Sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddia İtalya’dan geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın file bekçisi Alban Lafont, Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olarak öne çıktı. Çıkan haberlere göre Nantes bu oyuncuyu bu yaz transfer listesine koyabilir. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lafont'un değeri, transfer piyasasında 4 milyon euro olarak biçildi.
Sarı-kırmızılılar daha önce Andriy Lunin ve Liverpool’dan Alisson Becker’i de gündemine almıştı. Galatasaray Türkiye’den ise Uğurcan Çakır ve Berke Özer’in durumunu da yakından takip ediyor.