https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/musleradan-muhabire-tepki-futbolu-birakmami-mi-istiyorsunuz-su-anda-diyerek-roportaji-yarida-kesti-1093656414.html
Muslera'dan muhabire tepki: 'Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz şu anda?' diyerek röportajı yarıda kesti
Muslera'dan muhabire tepki: 'Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz şu anda?' diyerek röportajı yarıda kesti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Kaptan Fernando Muslera, maçın... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T09:28+0300
2025-02-14T09:28+0300
2025-02-14T09:28+0300
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın ardından kaptan Fernando Muslera, kendisine sorulan bir soruya tepki gösterdi.Muslera TRT Spor ile yaptığı röportaj esnasında "Tam unutmalık maç. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor" gerekiyor dedi.Muslera'da muhabire tepkiBaşarılı eldivenin bu açıklamasının üzerine muhabir ile Muslera arasında şöyle bir diyalog yaşandı:Muslera soruya sinirlenince röportajı da yarıda kesti ve alandan uzaklaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/galatasaray-uefa-avrupa-liginde-az-alkmaara-4-1-yenildi-1093651078.html
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muslera, muslera trt spor, muslera muhabir
muslera, muslera trt spor, muslera muhabir
Muslera'dan muhabire tepki: 'Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz şu anda?' diyerek röportajı yarıda kesti
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Kaptan Fernando Muslera, maçın sonunda kendisine sorulan bir soruya tepki gösterdi ve röportajı terk etti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın ardından kaptan Fernando Muslera, kendisine sorulan bir soruya tepki gösterdi.
Muslera TRT Spor ile yaptığı röportaj esnasında "Tam unutmalık maç. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor" gerekiyor dedi.
Muslera'da muhabire tepki
Başarılı eldivenin bu açıklamasının üzerine muhabir ile Muslera arasında şöyle bir diyalog yaşandı:
Muhabir
: "Zamanı gelince konuşurum demişti. Şu an bazı konuları konuşmak için doğru zaman mı? Kariyeriyle ilgili olabilir. Eleştirilerle ilgili olabilir.
Muslera
: "Şu anda bırakmamı mı istiyorsunuz?"
Muslera soruya sinirlenince röportajı da yarıda kesti ve alandan uzaklaştı.