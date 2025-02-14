https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/musleradan-muhabire-tepki-futbolu-birakmami-mi-istiyorsunuz-su-anda-diyerek-roportaji-yarida-kesti-1093656414.html

Muslera'dan muhabire tepki: 'Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz şu anda?' diyerek röportajı yarıda kesti

Muslera'dan muhabire tepki: 'Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz şu anda?' diyerek röportajı yarıda kesti

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Kaptan Fernando Muslera, maçın... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T09:28+0300

2025-02-14T09:28+0300

2025-02-14T09:28+0300

spor

fernando muslera

var

galatasaray

uefa avrupa ligi

muhabir

trt spor

futbol

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın ardından kaptan Fernando Muslera, kendisine sorulan bir soruya tepki gösterdi.Muslera TRT Spor ile yaptığı röportaj esnasında "Tam unutmalık maç. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor" gerekiyor dedi.Muslera'da muhabire tepkiBaşarılı eldivenin bu açıklamasının üzerine muhabir ile Muslera arasında şöyle bir diyalog yaşandı:Muslera soruya sinirlenince röportajı da yarıda kesti ve alandan uzaklaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/galatasaray-uefa-avrupa-liginde-az-alkmaara-4-1-yenildi-1093651078.html

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