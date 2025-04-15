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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/eski-cia-analisti-johnson-zelenskiy-trumpi-kandirmak-icin-buca-uydurmasini-tekrarlamak-istiyor-1095409762.html
Eski CIA analisti Johnson: Zelenskiy, Trump'ı kandırmak için 'Buça uydurmasını' tekrarlamak istiyor
Eski CIA analisti Johnson: Zelenskiy, Trump'ı kandırmak için 'Buça uydurmasını' tekrarlamak istiyor
Sputnik Türkiye
Sumi Bölgesi'nde Ukraynalı komutanlar ile Batılı meslektaşlarının toplantı yaptığı tesisin vurulması sonrası Zelenskiy'in yeni bir Buça uydurması yaratmanın... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T17:07+0300
2025-04-15T17:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
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larry johnson
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sumi bölgesi
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Eski CIA analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, Kiev'in Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ne İskender balistik füzeleriyle düzenlenen bombardımanı yeni bir 'Buça uydurması' yaratmak için kullanma arzusunda olduğunu söyledi.Sumi Bölgesi'nde Ukraynalı komutanlar ile Batılı meslektaşlarının toplantı yaptığı tesise düzenlenen saldırıyı Sputnik için yorumlayan Johnson, "Batı tükenmiş ve açıkçası, finansal olarak neredeyse iflas etmiş durumda. Bu yüzden [Ukrayna'ya] destek vermeyi sürdüremezler. Zelenskiy, daha fazla destek elde etmek, Trump'ı Kiev'in istediklerini yapmaya zorlamak için bu mevcut bombardımanı umutsuz bir girişim olarak kullanıyor" dedi.Nisan 2022'de Kiev Bölgesi'nin Buça kentinde bir dizi sivilin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünün iddia edildiği Kiev'in provokasyonunu hatırlatarak Zelenskiy'in amacının buna benzer bir algı yaratmak olduğunu kaydeden Johnson, ancak bunun işe yarayacağını sanmadığının altını çizdi.'Batı'nın öfkesi, sahada askerlerinin bulunduğunu reddetmesinden'Batılı ülkelerde Sumi bombardımanından duyulan rahatsızlığa da dikkat çeken Johnson, bunun Batı'nın sahada askeri personelinin bulunduğunu reddetmesinden kaynaklandığını vurguladı.Moskova'nın bu bombardımanla Batı'ya iyi bir mesaj gönderdiğini belirten Johnson, "Açıkçası, Rusya'nın, ABD ve Batı Avrupa [Ukrayna'yı desteklemeyi] bırakana kadar bunun devam edeceğini açıkça belirtmesi gerektiğini düşünüyorum" diye ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü Sumi şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Seversk taktik grubu komutanlarının toplandığı yerin vurulduğunu açıklamıştı.2 İskender balistik füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda en az 60 Ukraynalı asker öldürüldüğü kaydedilmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde Rus İskender füzesiyle vurulan Ukraynalı askeri liderler ile Batılı meslektaşları arasında toplantı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/ritter-rusya-batinin-sumi-bombardimanini-propaganda-savasi-icin-kullanmasina-izin-vermemeli-1095406467.html
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abd, larry johnson, buça, batı, ukrayna, cia, dışişleri bakanlığı, sputnik, sumi bölgesi
abd, larry johnson, buça, batı, ukrayna, cia, dışişleri bakanlığı, sputnik, sumi bölgesi

Eski CIA analisti Johnson: Zelenskiy, Trump'ı kandırmak için 'Buça uydurmasını' tekrarlamak istiyor

17:07 15.04.2025
© Fotoğraf : Gorlovka Belediye Başkanı İvan PrihodkoUkrayna ordusu, Gorlovka'ya İHA ve topçu saldırılar düzenledi
Ukrayna ordusu, Gorlovka'ya İHA ve topçu saldırılar düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© Fotoğraf : Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko
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Sumi Bölgesi'nde Ukraynalı komutanlar ile Batılı meslektaşlarının toplantı yaptığı tesisin vurulması sonrası Zelenskiy'in yeni bir Buça uydurması yaratmanın peşinde olduğunu düşünen Johnson, Batı'nın sahada askeri personelinin bulunduğunu reddettiğini ve bundan dolayı saldırıdan rahatsızlık duyduğunu vurguladı.
Eski CIA analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, Kiev'in Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ne İskender balistik füzeleriyle düzenlenen bombardımanı yeni bir 'Buça uydurması' yaratmak için kullanma arzusunda olduğunu söyledi.

Sumi Bölgesi'nde Ukraynalı komutanlar ile Batılı meslektaşlarının toplantı yaptığı tesise düzenlenen saldırıyı Sputnik için yorumlayan Johnson, "Batı tükenmiş ve açıkçası, finansal olarak neredeyse iflas etmiş durumda. Bu yüzden [Ukrayna'ya] destek vermeyi sürdüremezler. Zelenskiy, daha fazla destek elde etmek, Trump'ı Kiev'in istediklerini yapmaya zorlamak için bu mevcut bombardımanı umutsuz bir girişim olarak kullanıyor" dedi.

Nisan 2022'de Kiev Bölgesi'nin Buça kentinde bir dizi sivilin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünün iddia edildiği Kiev'in provokasyonunu hatırlatarak Zelenskiy'in amacının buna benzer bir algı yaratmak olduğunu kaydeden Johnson, ancak bunun işe yarayacağını sanmadığının altını çizdi.

'Batı'nın öfkesi, sahada askerlerinin bulunduğunu reddetmesinden'

Batılı ülkelerde Sumi bombardımanından duyulan rahatsızlığa da dikkat çeken Johnson, bunun Batı'nın sahada askeri personelinin bulunduğunu reddetmesinden kaynaklandığını vurguladı.

Moskova'nın bu bombardımanla Batı'ya iyi bir mesaj gönderdiğini belirten Johnson, "Açıkçası, Rusya'nın, ABD ve Batı Avrupa [Ukrayna'yı desteklemeyi] bırakana kadar bunun devam edeceğini açıkça belirtmesi gerektiğini düşünüyorum" diye ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü Sumi şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Seversk taktik grubu komutanlarının toplandığı yerin vurulduğunu açıklamıştı.
2 İskender balistik füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda en az 60 Ukraynalı asker öldürüldüğü kaydedilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde Rus İskender füzesiyle vurulan Ukraynalı askeri liderler ile Batılı meslektaşları arasında toplantı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını söylemişti.
Sumi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ritter: Rusya, Batı'nın Sumi bombardımanını propaganda savaşı için kullanmasına izin vermemeli
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