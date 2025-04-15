https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/ritter-rusya-batinin-sumi-bombardimanini-propaganda-savasi-icin-kullanmasina-izin-vermemeli-1095406467.html

Ritter: Rusya, Batı'nın Sumi bombardımanını propaganda savaşı için kullanmasına izin vermemeli

Ritter: Rusya, Batı'nın Sumi bombardımanını propaganda savaşı için kullanmasına izin vermemeli

Sputnik Türkiye

Nisan 2022'de Kiev Bölgesi'nin Buça kentinde bir dizi sivilin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünün iddia edildiği Kiev'in provokasyonunu hatırlatan Ritter... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T14:46+0300

2025-04-15T14:46+0300

2025-04-15T14:46+0300

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Eski ABD Deniz Piyadeleri istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun 13 Nisan'da Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ne İskender balistik füzeleriyle düzenlediği bombardımanla ilgili en büyük sorunun bu operasyonun 'algılanması' ile bağlantılı olduğunu söyledi.Batı'nın çeşitli iddialar sürerek eleştirdiği bombardımanı Sputnik'e değerlendiren Ritter, "En büyük sorun, bu bombardımanın algılanması ile ilgili, propagandacıların bunu bir 'savaş suçu' olarak çerçeveleme girişimleri tüm 'ABD-Rusya barış sürecini' tehlikeye atabilir" dedi.Ritter, Rusya'nın bu saldırıyı meşrulaştırmak için gereken tüm bilgilere sahip olmasına rağmen İskender füzeleriyle düzenlenen bombardımanın sonuçlarının 'Rusya'nın çıkarları aleyhinde ve barış sürecini baltalamaya çalışanların hizmetinde' kullanıldığını kaydetti.ABD'li eski istihbaratçı, "Bu durum Trump yönetimi içinde kafa karışıklığına yol açtı. Başkan, bunun Rusya'nın bir hatası olduğuna inandığını ve kalbinin Ukrayna'daki kayıplar için attığını belirterek Ukrayna'nın söylemlerini benimsedi" ifadelerini kullandı.Batılı ülkeler ve Ukrayna'nın daha önce Buça'da gerçekleştirdiği algı operasyonlarını anımsatan Ritter, o dönemde Batı'nın söylem üstünlüğünü ele geçirdiğinin ve bu uydurulmuş vakayı İstanbul'da müzakere edilen barış olasılığını baltalamak için kullandığının altını çizerek Rusya'nın Sumi bombardımanının da bu şekilde suiistimal edilmesini engellemek zorunda olduğunu vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü Sumi şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Seversk taktik grubu komutanlarının toplandığı yerin vurulduğunu açıklamıştı.2 İskender balistik füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda en az 60 Ukraynalı asker öldürüldüğü kaydedilmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde Rus İskender füzesiyle vurulan Ukraynalı askeri liderler ile Batılı meslektaşları arasında toplantı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/vanceten-zelenskiyin-sozlerine-tepki-sacmaliyor-1095398165.html

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abd, scott ritter, ukrayna, rusya, kiev, sputnik, sumi bölgesi, i̇skender füzesi, i̇skender-m