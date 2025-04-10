https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/cumhurbaskani-erdogan-endonezyayla-10-milyar-dolar-hedefimiz-var-1095297542.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya ile 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya ile 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz var

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Ankara'da ortak basın toplantısı... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T18:15+0300

2025-04-10T18:15+0300

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türki̇ye

ankara

recep tayyip erdoğan

beştepe

beştepe külliyesi

endonezya

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yla bir araya geldi.Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dost ve kardeş Endonezya'yı Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle sıcak misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz müstesna bir düzeye ulaştı" dedi. Erdoğan, Subianto'nun bugünkü konuşmasını 'tarihi nitelikteki hitap' olarak nitelendirerek, "Bu, ülkelerimiz arasındaki kadim kardeşliğin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.10 Milyar dolarlık ticaret hedefiİki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ticaret hacmimizi, karşılıklı fayda temelinde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik" dedi. Cumhurbaşkanı, savunma sanayii, müteahhitlik, sağlık ve gıda sektörlerinde yeni iş birliği alanları açılması konusunda mutabakata varıldığını özellikle vurguladı.Uluslararası iş birliği ve Filistin meselesiErdoğan, Endonezya ile uluslararası platformlardaki iş birliğinin devam edeceğini belirterek "Endonezya'nın Filistin meselesiyle ilgili tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze için Endonezya ile çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde geliştirilmesi yönündeki kararlılık da yeniden teyit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-polisimize-saldirilmasina-musaade-edemeyiz-1095259438.html

türki̇ye

ankara

beştepe külliyesi

endonezya

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