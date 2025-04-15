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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/coachellada-yemek-fiyatlari-sasirtti-festivalde-limonata-640-tlye-taco-990-tlye-satildi-1095410107.html
Coachella'da yemek fiyatları şaşırttı: Festivalde limonata 640 TL'ye, Taco 990 TL'ye satıldı
Coachella'da yemek fiyatları şaşırttı: Festivalde limonata 640 TL'ye, Taco 990 TL'ye satıldı
Sputnik Türkiye
Coachella Festivali bu yıl yüksek fiyatlar ve aşırı sıcaklarla gündeme geldi. Katılımcılar, 102 dolara (3 bin 886 lira) tatsız yemekler yerken 40 dereceyi... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T17:30+0300
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Dünyanın en popüler müzik festivallerinden biri olan Coachella, bu yıl yüksek maliyetleriyle gündeme geldi.Lady Gaga, Charli XCX ve Green Day gibi dev isimlerin sahne aldığı festival, ilk hafta sonunda katılımcılara müzikle birlikte pek çok zorluk da yaşattı. Festivalin en çok konuşulan konularından birinin, yemek ve içecek fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşması olduğu açıklandı. Sosyal medya fenomeni Ruth Viveros paylaştığı videolarda iki tabak taco, bir tabak nachos ve iki limonata için tam 102 dolar (3 bin 866 lira) ödediğini, üstelik yemeğin lezzetsiz ve soğuk olduğunu söyledi. Organizasyonda bir bardak limonata için 17 dolar (640 lira) ve bir Taco için 26 dolar (990 lira) ödendiği belirtildi.Fiyatların yanı sıra, festival boyunca etkili olan aşırı sıcak hava da katılımcıları zorladı. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 37-38 dereceyi bulduğu ifade edildi. Etkileyici sahne performanslarına rağmen, pek çok ziyaretçinin gölgelik ya da klimalı alanlara sığınmak zorunda kaldığı açıklandı.Festivalde 649 dolardan başlayan genel giriş biletleriyle katılımcıların yalnızca müzik değil; aynı zamanda sabır, dayanıklılık ve yüksek bütçe gerektiren bir deneyime adım atmış olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/bir-yillik-emek-bir-gunde-yok-oluyor-las-fallas-festivalinden-renkli-yangin-1094673570.html
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abd, kaliforniya, güney kaliforniya, parti, eğlence, eğlence merkezi, müzik, konser, şarkı, amerika, amerika birleşik devletleri
abd, kaliforniya, güney kaliforniya, parti, eğlence, eğlence merkezi, müzik, konser, şarkı, amerika, amerika birleşik devletleri

Coachella'da yemek fiyatları şaşırttı: Festivalde limonata 640 TL'ye, Taco 990 TL'ye satıldı

17:30 15.04.2025
© AP PhotoCoachella Festivali
Coachella Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AP Photo
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Coachella Festivali bu yıl yüksek fiyatlar ve aşırı sıcaklarla gündeme geldi. Katılımcılar, 102 dolara (3 bin 886 lira) tatsız yemekler yerken 40 dereceyi bulan sıcaklıklarla da mücadele etti. Sosyal medyada festival, pahalı ve eziyet dolu bir deneyim olarak eleştirildi.
Dünyanın en popüler müzik festivallerinden biri olan Coachella, bu yıl yüksek maliyetleriyle gündeme geldi.
Lady Gaga, Charli XCX ve Green Day gibi dev isimlerin sahne aldığı festival, ilk hafta sonunda katılımcılara müzikle birlikte pek çok zorluk da yaşattı. Festivalin en çok konuşulan konularından birinin, yemek ve içecek fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşması olduğu açıklandı. Sosyal medya fenomeni Ruth Viveros paylaştığı videolarda iki tabak taco, bir tabak nachos ve iki limonata için tam 102 dolar (3 bin 866 lira) ödediğini, üstelik yemeğin lezzetsiz ve soğuk olduğunu söyledi. Organizasyonda bir bardak limonata için 17 dolar (640 lira) ve bir Taco için 26 dolar (990 lira) ödendiği belirtildi.
Fiyatların yanı sıra, festival boyunca etkili olan aşırı sıcak hava da katılımcıları zorladı. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 37-38 dereceyi bulduğu ifade edildi. Etkileyici sahne performanslarına rağmen, pek çok ziyaretçinin gölgelik ya da klimalı alanlara sığınmak zorunda kaldığı açıklandı.
Festivalde 649 dolardan başlayan genel giriş biletleriyle katılımcıların yalnızca müzik değil; aynı zamanda sabır, dayanıklılık ve yüksek bütçe gerektiren bir deneyime adım atmış olduğu belirtildi.
Bir yıllık emek, bir günde yok oluyor: 'Las Fallas' festivalinden renkli yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
MULTİMEDYA
Bir yıllık emek, bir günde yok oluyor: 'Las Fallas' festivalinden renkli yangın
20 Mart, 04:33
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