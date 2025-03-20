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Bir yıllık emek, bir günde yok oluyor: 'Las Fallas' festivalinden renkli yangın
Bir yıllık emek, bir günde yok oluyor: 'Las Fallas' festivalinden renkli yangın
Sputnik Türkiye
İspanya'nın 18. yüzyıldan bugüne uzanan renkli festival, bu yıl da gerçekleşti. Bir yıl boyunca bu festival için özenle hazırlanan kuklalar, geleneğe uygun... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, i̇spanya, kukla, kutlama
фото, fotoğraf, i̇spanya, kukla, kutlama

Bir yıllık emek, bir günde yok oluyor: 'Las Fallas' festivalinden renkli yangın

04:33 20.03.2025
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İspanya'nın 18. yüzyıldan bugüne uzanan renkli festival, bu yıl da gerçekleşti. Bir yıl boyunca bu festival için özenle hazırlanan kuklalar, geleneğe uygun biçimde festivalin son günü alevlere teslim edildi
© AA / Alex Juarez

İspanya'nın Valensiya kentinde, kökleri 18. yüzyıla dayanan 'Las Fallas' festivali bu yıl da gerçekleşti.

İspanya&#x27;nın Valensiya kentinde, kökleri 18. yüzyıla dayanan &#x27;Las Fallas&#x27; festivali bu yıl da gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Alex Juarez

İspanya'nın Valensiya kentinde, kökleri 18. yüzyıla dayanan 'Las Fallas' festivali bu yıl da gerçekleşti.

© AA / Alex Juarez

Bu festivalde, ülkedeki marangoz ustaları ve sanatçılar, festival için bir yıl boyunca titizlikle çalışarak büyük tahta kuklalar yapıyorlar.

Bu festivalde, ülkedeki marangoz ustaları ve sanatçılar, festival için bir yıl boyunca titizlikle çalışarak büyük tahta kuklalar yapıyorlar. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Alex Juarez

Bu festivalde, ülkedeki marangoz ustaları ve sanatçılar, festival için bir yıl boyunca titizlikle çalışarak büyük tahta kuklalar yapıyorlar.

© AA / Alex Juarez

Festivalin ilk gününde, yapılan dev kuklalar Valensiya'nın sokaklarında sergileniyor.

Festivalin ilk gününde, yapılan dev kuklalar Valensiya&#x27;nın sokaklarında sergileniyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Alex Juarez

Festivalin ilk gününde, yapılan dev kuklalar Valensiya'nın sokaklarında sergileniyor.

© AA / Alex Juarez

Festival boyunca renkli ve görkemli kutlamalar eşliğinde sergi devam ediyor.

Festival boyunca renkli ve görkemli kutlamalar eşliğinde sergi devam ediyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Alex Juarez

Festival boyunca renkli ve görkemli kutlamalar eşliğinde sergi devam ediyor.

© AA / Alex Juarez

Ancak festivalin son gününde, sergilenen kuklalar yakılarak etkinlik sona erdiriliyor.

Ancak festivalin son gününde, sergilenen kuklalar yakılarak etkinlik sona erdiriliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Alex Juarez

Ancak festivalin son gününde, sergilenen kuklalar yakılarak etkinlik sona erdiriliyor.

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