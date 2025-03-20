https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/bir-yillik-emek-bir-gunde-yok-oluyor-las-fallas-festivalinden-renkli-yangin-1094673570.html
Bir yıllık emek, bir günde yok oluyor: 'Las Fallas' festivalinden renkli yangın
Bir yıllık emek, bir günde yok oluyor: 'Las Fallas' festivalinden renkli yangın
Sputnik Türkiye
İspanya'nın 18. yüzyıldan bugüne uzanan renkli festival, bu yıl da gerçekleşti. Bir yıl boyunca bu festival için özenle hazırlanan kuklalar, geleneğe uygun... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T04:33+0300
2025-03-20T04:33+0300
2025-03-20T04:33+0300
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фото, fotoğraf, i̇spanya, kukla, kutlama
фото, fotoğraf, i̇spanya, kukla, kutlama
Bir yıllık emek, bir günde yok oluyor: 'Las Fallas' festivalinden renkli yangın
İspanya'nın 18. yüzyıldan bugüne uzanan renkli festival, bu yıl da gerçekleşti. Bir yıl boyunca bu festival için özenle hazırlanan kuklalar, geleneğe uygun biçimde festivalin son günü alevlere teslim edildi
© AA / Alex Juarez
İspanya'nın Valensiya kentinde, kökleri 18. yüzyıla dayanan 'Las Fallas' festivali bu yıl da gerçekleşti.
İspanya'nın Valensiya kentinde, kökleri 18. yüzyıla dayanan 'Las Fallas' festivali bu yıl da gerçekleşti.
© AA / Alex Juarez
Bu festivalde, ülkedeki marangoz ustaları ve sanatçılar, festival için bir yıl boyunca titizlikle çalışarak büyük tahta kuklalar yapıyorlar.
Bu festivalde, ülkedeki marangoz ustaları ve sanatçılar, festival için bir yıl boyunca titizlikle çalışarak büyük tahta kuklalar yapıyorlar.
© AA / Alex Juarez
Festivalin ilk gününde, yapılan dev kuklalar Valensiya'nın sokaklarında sergileniyor.
Festivalin ilk gününde, yapılan dev kuklalar Valensiya'nın sokaklarında sergileniyor.
© AA / Alex Juarez
Festival boyunca renkli ve görkemli kutlamalar eşliğinde sergi devam ediyor.
Festival boyunca renkli ve görkemli kutlamalar eşliğinde sergi devam ediyor.
© AA / Alex Juarez
Ancak festivalin son gününde, sergilenen kuklalar yakılarak etkinlik sona erdiriliyor.
Ancak festivalin son gününde, sergilenen kuklalar yakılarak etkinlik sona erdiriliyor.