Bir yıllık emek, bir günde yok oluyor: 'Las Fallas' festivalinden renkli yangın

İspanya'nın 18. yüzyıldan bugüne uzanan renkli festival, bu yıl da gerçekleşti. Bir yıl boyunca bu festival için özenle hazırlanan kuklalar, geleneğe uygun biçimde festivalin son günü alevlere teslim edildi