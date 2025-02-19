https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/chp-kurultayi-iptali-davasi-reddedildi-1093809198.html
CHP Kurultayı iptali davası reddedildi
CHP Kurultayı iptali davası reddedildi
Sputnik Türkiye
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılması talebi... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T17:00+0300
2025-02-19T17:00+0300
2025-02-19T17:07+0300
türkiye
chp
kurultay
ankara
hatay
cumhuriyet başsavcılığı
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçeyle "CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması" talebi mahkeme tarafından reddedildi. Ne olmuştu?CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Bunun üzerine CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bunun üzerine Kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı 25 Şubat’ta ifadesini almak üzere Savcılığa çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/chpden-ihrac-edilmisti-lutfu-savas-chp-kurultayinin-iptali-icin-dava-acti-1093700576.html
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chp, kurultay, ankara, hatay, cumhuriyet başsavcılığı
chp, kurultay, ankara, hatay, cumhuriyet başsavcılığı
CHP Kurultayı iptali davası reddedildi
17:00 19.02.2025 (güncellendi: 17:07 19.02.2025)
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılması talebi, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçeyle "CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması" talebi mahkeme tarafından reddedildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.
Bunun üzerine CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bunun üzerine Kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı 25 Şubat’ta ifadesini almak üzere Savcılığa çağırdı.