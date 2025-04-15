https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/chp-genel-baskani-ozel-cumhurbaskani-erdogana-75-bin-lira-tazminat-odeyecek-1095398910.html
CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T11:55+0300
2025-04-15T11:55+0300
2025-04-15T11:55+0300
türki̇ye
özgür özel
chp
recep tayyip erdoğan
tazminat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095181368_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_f557b4033ed3b4d91540bf8b76d11a2e.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 75 bin liralık manevi tazminat kazandı.Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/cumhurbaskani-erdogan-ozgur-ozele-bir-dava-daha-acti-avukati-500-bin-lira-talep-etti-1095334260.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095181368_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_e1a4f77a8e32210df7917f47bec4fce2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, chp, recep tayyip erdoğan, tazminat
özgür özel, chp, recep tayyip erdoğan, tazminat
CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 75 bin liralık manevi tazminat kazandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."