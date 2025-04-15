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CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 75 bin liralık manevi tazminat kazandı.Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/cumhurbaskani-erdogan-ozgur-ozele-bir-dava-daha-acti-avukati-500-bin-lira-talep-etti-1095334260.html
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özgür özel, chp, recep tayyip erdoğan, tazminat
özgür özel, chp, recep tayyip erdoğan, tazminat

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek

11:55 15.04.2025
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 75 bin liralık manevi tazminat kazandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e bir dava daha açtı: Avukatı 500 bin lira talep etti
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