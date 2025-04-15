https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/chp-genel-baskani-ozel-cumhurbaskani-erdogana-75-bin-lira-tazminat-odeyecek-1095398910.html

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı. 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T11:55+0300

2025-04-15T11:55+0300

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türki̇ye

özgür özel

chp

recep tayyip erdoğan

tazminat

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 75 bin liralık manevi tazminat kazandı.Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/cumhurbaskani-erdogan-ozgur-ozele-bir-dava-daha-acti-avukati-500-bin-lira-talep-etti-1095334260.html

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özgür özel, chp, recep tayyip erdoğan, tazminat