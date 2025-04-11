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İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum atandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e bir dava daha açtı: Avukatı 500 bin lira talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e bir dava daha açtı: Avukatı 500 bin lira talep etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Nisan'daki Şişli mitinginde kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T19:26+0300
2025-04-11T19:26+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Nisan'daki Şişli mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, CHP lideri Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, Özel'in 'hakaret, dezenformasyon ve nefret söylemi' içeren ifadelerle kişilik haklarını ihlal ettiği iddia edildi. Davalı Özel'in sözlerinin 'kamu düzenini tehdit eden' nitelikte olduğu vurgulanırken, davanın İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-polisimize-saldirilmasina-musaade-edemeyiz-1095259438.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e bir dava daha açtı: Avukatı 500 bin lira talep etti

19:26 11.04.2025
© CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Nisan'daki Şişli mitinginde kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, Özel'in kişilik haklarını ihlal ettiği iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Nisan'daki Şişli mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, CHP lideri Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.
Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, Özel'in 'hakaret, dezenformasyon ve nefret söylemi' içeren ifadelerle kişilik haklarını ihlal ettiği iddia edildi. Davalı Özel'in sözlerinin 'kamu düzenini tehdit eden' nitelikte olduğu vurgulanırken, davanın İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programına katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
9 Nisan, 17:20
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