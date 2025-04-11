https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/cumhurbaskani-erdogan-ozgur-ozele-bir-dava-daha-acti-avukati-500-bin-lira-talep-etti-1095334260.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e bir dava daha açtı: Avukatı 500 bin lira talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e bir dava daha açtı: Avukatı 500 bin lira talep etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Nisan'daki Şişli mitinginde kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T19:26+0300
2025-04-11T19:26+0300
2025-04-11T19:26+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Nisan'daki Şişli mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, CHP lideri Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, Özel'in 'hakaret, dezenformasyon ve nefret söylemi' içeren ifadelerle kişilik haklarını ihlal ettiği iddia edildi. Davalı Özel'in sözlerinin 'kamu düzenini tehdit eden' nitelikte olduğu vurgulanırken, davanın İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-polisimize-saldirilmasina-musaade-edemeyiz-1095259438.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e bir dava daha açtı: Avukatı 500 bin lira talep etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Nisan'daki Şişli mitinginde kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, Özel'in kişilik haklarını ihlal ettiği iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Nisan'daki Şişli mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, CHP lideri Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.
Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, Özel'in 'hakaret, dezenformasyon ve nefret söylemi' içeren ifadelerle kişilik haklarını ihlal ettiği iddia edildi. Davalı Özel'in sözlerinin 'kamu düzenini tehdit eden' nitelikte olduğu vurgulanırken, davanın İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.