https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/beyaz-saray-top-artik-cinin-sahasinda-1095418526.html

Beyaz Saray: Top artık Çin'in sahasında

Beyaz Saray: Top artık Çin'in sahasında

Sputnik Türkiye

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi sürerken, Beyaz Saray'dan gelen açıklamada Washington yönetiminin anlaşmaya açık olduğu, ancak kararın artık Pekin’e... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T23:21+0300

2025-04-15T23:21+0300

2025-04-16T01:58+0300

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri konusundaki gerilime dair yeni değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile gümrük ve ticaret anlaşmasına sıcak baktığını belirterek, “Artık top Çin’de. Anlaşma yapması gereken taraf onlar, bizim onlarla bir anlaşma yapmak gibi bir zorunluluğumuz yok” ifadelerini kullandı.Leavitt, Çin’in diğer ülkelerden yalnızca büyüklüğüyle ayrıldığını öne sürerek, "Çin bizim sahip olduğumuz şeyi, Amerikan tüketicisini istiyor; bir başka deyişle bizim paramıza ihtiyaçları var. Başkan Trump, Çin ile bir anlaşmaya açık olduğunu ifade etti ancak Çin'in ABD ile bir anlaşma yapması gerekiyor" dedi.Ayrıca, ABD’ye karşılık vermeyen birçok ülkeyle gümrük ve ticaret konularında görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Leavitt, “Yakında bazı ülkelerle gerçekleştirdiğimiz gümrük tarifesi anlaşmalarını kamuoyuyla paylaşacağız” açıklamasını yaptı.Bazı otomobil yedek parçaları için vergi muafiyeti gündeme gelirken, bu konuda yöneltilen soruya yanıt veren Leavitt, Trump’ın yürütülen gümrük müzakerelerinde esnekliğe sahip olduğunu ve adil şartlar sağlandığı sürece tüm ülkelerle anlaşmalar yapabileceklerini belirtti.'ABD İran üzerinde azami baskı kampanyasını sürdürüyor' Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik 'maksimum baskı' kampanyasını sürdürdüğünü ve ABD lideri Donald Trump'ın Tahran ile diyalog arayışında olduğunu söyleyerek, “Elbette İran'a yönelik azami baskı kampanyası devam ediyor, ancak bildiğiniz gibi Başkan İran'la diyalog ve görüşmeler istediğini açıkça ifade etti” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/abd-disisleri-nato-ulkelerinden-savunma-harcamalarini-artirma-talebimiz-hakli-nedenlere-dayaniyor-1095418080.html

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