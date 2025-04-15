https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/bakan-goktas-duyurdu-odemeler-hesaplara-yatti-1095395707.html
Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı
Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T10:11+0300
2025-04-15T10:11+0300
2025-04-15T10:11+0300
yaşam
evde bakım yardımı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara destek yardımı hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını ifade etti. Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza etmenin Bakanlığın önceliği olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı. Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti: “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/bakan-goktas-duyurdu-yeni-evlenecekleri-ilgilendiriyor-beyaz-esya-ve-mobilya-sektorunde-indirim-1095025278.html
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evde bakım yardımı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
evde bakım yardımı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara destek yardımı hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını ifade etti.
Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza etmenin Bakanlığın önceliği olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:
“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”