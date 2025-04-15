https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/belediye-duyurdu-su-faturasinda-zengine-zam-dusuk-gelirliye-indirim-geldi-1095389725.html
Belediye duyurdu: Su faturasında zengine zam, düşük gelirliye indirim geldi
Belediye duyurdu: Su faturasında zengine zam, düşük gelirliye indirim geldi
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında su faturalarında yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Anayasa'ya atıfta bulunan Özcan, kamu... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T00:15+0300
2025-04-15T00:15+0300
2025-04-15T00:15+0300
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e-fatura
naylon fatura
su faturası
belediye
belediye başkanı
belediye meclisi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi kararıyla su faturalarında zenginlere zam, dar gelirliye indirim yaptı.Anayasa'nın 73. maddesine atıfta bulunan Bolu Belediye Başkanı Özcan, kamu giderlerine halkın gelir gücüne göre katılması gerektiğini vurguladı. Su faturaları hakkında konuşan Başkan Özcan “Anayasa’nın 73. maddesi bize kamu giderlerine eşit değil, gelir gücüne göre katılmayı emrediyor. Biz de bu doğrultuda hareket ederek, su ücretlerinde adil bir düzenlemeye gittik” dedi. Belediye meclisinde oy birliğiyle alınan karara göre, Bolu'da lüks konutlar için su tarifesi yüzde 50 oranında artırılırken, 3. sınıf yapı olarak tanımlanan mütevazı konutlarda yaşayan halk suyu yüzde 50 indirimli kullanabilecek. Bu uygulamanın sosyal adaleti güçlendireceğini belirten Özcan, kararın belediyenin dar gelirli halka destek olma amacı taşıdığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/boluda-cop-atana-ceza-donemi-tanju-ozcan-uyarmadi-demeyin-diyerek-acikladi-1086354948.html
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bolu, fatura, e-fatura, naylon fatura, su faturası, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, tanju özcan
bolu, fatura, e-fatura, naylon fatura, su faturası, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, tanju özcan
Belediye duyurdu: Su faturasında zengine zam, düşük gelirliye indirim geldi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında su faturalarında yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Anayasa'ya atıfta bulunan Özcan, kamu giderlerine halkın gelir gücüne göre katılması gerektiğini belirterek Bolu'da lüks konutlar için su tarifesini yüzde 50 oranında artırırken, 3. sınıf konutlarda suya yüzde 50 indirim yaptı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi kararıyla su faturalarında zenginlere zam, dar gelirliye indirim yaptı.
Anayasa'nın 73. maddesine atıfta bulunan Bolu Belediye Başkanı Özcan, kamu giderlerine halkın gelir gücüne göre katılması gerektiğini vurguladı. Su faturaları hakkında konuşan Başkan Özcan “Anayasa’nın 73. maddesi bize kamu giderlerine eşit değil, gelir gücüne göre katılmayı emrediyor. Biz de bu doğrultuda hareket ederek, su ücretlerinde adil bir düzenlemeye gittik” dedi.
Belediye meclisinde oy birliğiyle alınan karara göre, Bolu'da lüks konutlar için su tarifesi yüzde 50 oranında artırılırken, 3. sınıf yapı olarak tanımlanan mütevazı konutlarda yaşayan halk suyu yüzde 50 indirimli kullanabilecek. Bu uygulamanın sosyal adaleti güçlendireceğini belirten Özcan, kararın belediyenin dar gelirli halka destek olma amacı taşıdığını ifade etti.