Bolu'da çöp atana ceza dönemi: Tanju Özcan 'uyarmadı demeyin' diyerek açıkladı

Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız. Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Uyarmadı demeyin!!!