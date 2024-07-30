https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/boluda-cop-atana-ceza-donemi-tanju-ozcan-uyarmadi-demeyin-diyerek-acikladi-1086354948.html
Bolu'da çöp atana ceza dönemi: Tanju Özcan 'uyarmadı demeyin' diyerek açıkladı
Bolu'da çöp atana ceza dönemi: Tanju Özcan 'uyarmadı demeyin' diyerek açıkladı
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ‘uyarmadı demeyin’ diyerek yaptığı açıklamada çevreyi kirletenlere 593 TL’den 14 binden 407 TL’ye kadar idari para cezası... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T23:05+0300
2024-07-30T23:05+0300
2024-07-30T23:06+0300
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tanju özcan
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevrenin temizliğini sağlamak amacıyla aldıkları yeni kararı açıkladı.Tanju Özcan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/belediye-baskani-ozlu-degistirilmesini-istedi-bolu-dagi-degil-duzce-dagi-1085648771.html
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bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, çöp
bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, çöp
Bolu'da çöp atana ceza dönemi: Tanju Özcan 'uyarmadı demeyin' diyerek açıkladı
23:05 30.07.2024 (güncellendi: 23:06 30.07.2024)
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ‘uyarmadı demeyin’ diyerek yaptığı açıklamada çevreyi kirletenlere 593 TL’den 14 binden 407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını duyurdu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevrenin temizliğini sağlamak amacıyla aldıkları yeni kararı açıkladı.
Tanju Özcan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız. Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Uyarmadı demeyin!!!