https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/sansar-salvo-babasini-dovup-goruntuleri-hesabindan-yayinladi-1095378875.html

Sansar Salvo, yaşlı babasına şiddet uygulayıp görüntüleri hesabından paylaştı

Sansar Salvo, yaşlı babasına şiddet uygulayıp görüntüleri hesabından paylaştı

Sputnik Türkiye

Rap dünyasında 'Sansar Salvo' olarak bilinen Ekin Can Arslan, vesayetinin babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin tarafından alınması üzerine babasına şiddet... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T15:11+0300

2025-04-14T15:11+0300

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yaşam

sansar salvo

i̇stanbul

ekincan arslan

ekin can arslan

şiddet

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Ünlü rapçi Sansar Salvo, geçen sene kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Daha önce 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bu olayı takiben Sansar Salvo'nun babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin, Salvo'nun vesayetini almak için harekete geçtiği anlaşıldı. Vesayetinin alınmasına sinirlenen Sansar Salvo, babasını dövdü. O anların görüntülerini ise dün sosyal medya hesabından paylaşan Salvo'ya tepki yağdı. Paylaşılan videoda ''Eğer o vesayeti alırsan bunları her gün yaşarsın. Yaşlı başlı adamsın seni öldürürüm" dediği duyuluyor.'Parasına çökmek' için vesayetinin alındığını savunan Sansar Salvo, "Vesayetimi alan beni evine almak zorunda. O ev koşulsuz olarak kundaklanacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan yine sosyal medya mesajlarından Sansar Salvo'nun kız arkadaşının ölümünden çevredekileri suçladığı anlaşıldı. Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan kimdir?Adrenalin, Şimdi Sans ve Seremoni Efendisi adlı albümleriyle tanınan Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. 2008 yılındaki Adrenalin albümüyle dikkatleri çekti. Bir sonraki yıl Seremoni Efendisi adlı rap albümüyle ününü pekiştirdi.Sansar Salvo, 2010 yılında kansere yakalandı ve 3 yıl kadar tedavi gördü. "Duygusal Olmaya Gerek Yok", "180 km." ve "Psikopat Yazar" adlı parçaları en çok sevilenler arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/rapci-sansar-salvo-tutuklandi-10-suc-kaydi-ortaya-cikti-1091575014.html

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