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Arda Turanlı Eyüpspor gol oldu yağdı, maç 6-0 bitti
Arda Turanlı Eyüpspor gol oldu yağdı, maç 6-0 bitti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta kapanış mücadelesinde Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
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Eyüpspor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta kapanış karşılaşmasında karşılaştı. Mücadeleyi Eyüpspor 6-0'lık skorla kazandı.Eyüpspor dördüncü sıraya yükseldi̇!Karşılaşmanın ilk golü 10. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Emre Akbaba 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son sözü 30. dakikada Umut Bozok söyledi ve devreye 3-0'lık skorla girildi. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde sahneye tekrar Emre Akbaba çıktı ve durum 4-0 oldu. 78. dakikada Tayfur Bingöl farkı açarken skoru belirleyen gol 87. dakikada Halil Akbunar'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor puanını 50 yaparak Beşiktaş'ı geçti ve 4. sıraya yükseldi. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. İstanbul ekibi gelecek hafta Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.
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emre akbaba, mame thiam, halil akbunar, adana demirspor, eyüpspor, beşiktaş
emre akbaba, mame thiam, halil akbunar, adana demirspor, eyüpspor, beşiktaş

Arda Turanlı Eyüpspor gol oldu yağdı, maç 6-0 bitti

07:11 15.04.2025
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Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© İHA
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Trendyol Süper Lig'in 31. hafta kapanış mücadelesinde Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.
Eyüpspor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta kapanış karşılaşmasında karşılaştı. Mücadeleyi Eyüpspor 6-0'lık skorla kazandı.

Eyüpspor dördüncü sıraya yükseldi̇!

Karşılaşmanın ilk golü 10. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Emre Akbaba 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son sözü 30. dakikada Umut Bozok söyledi ve devreye 3-0'lık skorla girildi. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde sahneye tekrar Emre Akbaba çıktı ve durum 4-0 oldu. 78. dakikada Tayfur Bingöl farkı açarken skoru belirleyen gol 87. dakikada Halil Akbunar'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor puanını 50 yaparak Beşiktaş'ı geçti ve 4. sıraya yükseldi. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. İstanbul ekibi gelecek hafta Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
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