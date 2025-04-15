https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/nato-genel-sekreteri-rutte-ukraynadaki-baris-surecine-mudahale-etmek-istemiyorum-1095413471.html

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'daki barış sürecine müdahale etmek istemiyorum

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'daki barış sürecine müdahale etmek istemiyorum

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte, ‘barış sürecine müdahale etmemek’ amacıyla Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümünün ilerleyişi hakkında yorum yapmak istemediğini... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T19:03+0300

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ukrayna kri̇zi̇

mark rutte

nato

ukrayna

odessa

vladimir zelenskiy

abd

barış süreci

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Odessa'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında ‘barış sürecine müdahale etmemek’ adına Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümünün ilerleyişi hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.Rutte, “Barış sürecine müdahale etmek istemediğim için tüm bu sürecin ara aşamaları hakkında yorum yapmamaya karar verdim. Ve ne yaparsak yapalım, bunu mümkün olduğunca ayrık bir şekilde yapıyoruz ve bu konuda yorum yapamam” dedi.NATO Genel Sekreteri aynı zamanda, ABD'nin barışçıl bir çözüme yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını, ancak sürecin ‘kolay olmadığını’ vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/lavrov-avrupanin-aksine-abd-ukrayna-krizinin-temeline-inmek-istiyor-1095314750.html

ukrayna

odessa

abd

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mark rutte, nato, ukrayna, odessa, vladimir zelenskiy, abd, barış süreci