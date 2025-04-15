https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/nato-genel-sekreteri-rutte-ukraynadaki-baris-surecine-mudahale-etmek-istemiyorum-1095413471.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'daki barış sürecine müdahale etmek istemiyorum
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'daki barış sürecine müdahale etmek istemiyorum
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte, ‘barış sürecine müdahale etmemek’ amacıyla Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümünün ilerleyişi hakkında yorum yapmak istemediğini... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T19:03+0300
2025-04-15T19:03+0300
2025-04-15T19:01+0300
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ukrayna
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vladimir zelenskiy
abd
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Odessa'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında ‘barış sürecine müdahale etmemek’ adına Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümünün ilerleyişi hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.Rutte, “Barış sürecine müdahale etmek istemediğim için tüm bu sürecin ara aşamaları hakkında yorum yapmamaya karar verdim. Ve ne yaparsak yapalım, bunu mümkün olduğunca ayrık bir şekilde yapıyoruz ve bu konuda yorum yapamam” dedi.NATO Genel Sekreteri aynı zamanda, ABD'nin barışçıl bir çözüme yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını, ancak sürecin ‘kolay olmadığını’ vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/lavrov-avrupanin-aksine-abd-ukrayna-krizinin-temeline-inmek-istiyor-1095314750.html
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mark rutte, nato, ukrayna, odessa, vladimir zelenskiy, abd, barış süreci
mark rutte, nato, ukrayna, odessa, vladimir zelenskiy, abd, barış süreci
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'daki barış sürecine müdahale etmek istemiyorum
NATO Genel Sekreteri Rutte, ‘barış sürecine müdahale etmemek’ amacıyla Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümünün ilerleyişi hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti.
Odessa'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında ‘barış sürecine müdahale etmemek’ adına Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümünün ilerleyişi hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.
Rutte, “Barış sürecine müdahale etmek istemediğim için tüm bu sürecin ara aşamaları hakkında yorum yapmamaya karar verdim. Ve ne yaparsak yapalım, bunu mümkün olduğunca ayrık bir şekilde yapıyoruz ve bu konuda yorum yapamam” dedi.
NATO Genel Sekreteri aynı zamanda, ABD'nin barışçıl bir çözüme yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını, ancak sürecin ‘kolay olmadığını’ vurguladı.