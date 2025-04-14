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Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri açıkladı: AKOM, İstanbul'a baharın gelişini duyurdu
Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri açıkladı: AKOM, İstanbul'a baharın gelişini duyurdu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumunu açıkladı. Doğu illerinde kar ve sağanak yağışlar sürerken, Batı bölgelerde sıcaklıklar 20 dereceye... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T09:24+0300
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türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye’nin doğusunda kar ve sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, batı illerinde sıcaklıklar 15 ila 20 dereceye kadar çıkacak. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde güneşli hava ve bahar değerlerinde sıcaklıklar bekleniyor.AKOM: Soğuk hava etkisini yitiriyorAfet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yeni haftayla birlikte etkisini kaybediyor" denildi. Açıklamada, önümüzdeki bir hafta boyunca güneşli havanın hakim olacağı ve sıcaklıkların 15 - 20°C civarına çıkacağı belirtildi.Meteoroloji'den bölge bölge hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve doğu kesimlerde çok bulutlu ve yağışlı, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava bekliyor. Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt’te kuvvetli yağış beklenirken, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.Marmara Bölgesi baharı karşılıyorEdirne, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Sıcaklıkların bölgede 15 ila 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor.Ege’de güneşli ve açık havaİzmir ve Muğla’da sıcaklık 19 dereceye kadar yükselirken, Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.Akdeniz’de yağış doğudaAntalya ve Burdur’da hava açık ve güneşli olacak. Ancak Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Bölgede kısa süreli fırtına riski bulunuyor.İç Anadolu’da kar yağışıNevşehir, Konya ve Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde don olayı ve kuvvetli rüzgarlar görülebilir.Batı Karadeniz hafif yağışlıKastamonu’da sabah saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin diğer illerinde ise parçalı bulutlu hava görülecek.Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesiTrabzon, Rize ve Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski devam ediyor.Doğu Anadolu kar esaretiyle boğuşuyorErzurum, Kars, Van, Malatya ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili. Bitlis, Hakkari ve Şırnak’ta yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde çığ ve toz taşınımı riski bulunuyor.Güneydoğu Anadolu yağmura teslimSiirt, Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır gibi illerde sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgede toz taşınımı da bekleniyor.Meteoroloji, iç ve doğu bölgelerde özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sürücülerin dikkatli olması istendi.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi, Güneydoğu’nun doğusunda ise toz taşınımı riski devam ediyor.Sıcaklıklar Batı'da bahar seviyesindeAKOM’un açıklamasına göre, İstanbul dahil batı bölgelerde sıcaklıklar 15-20°C’ye çıkacak. Önümüzdeki hafta boyunca güneşli günlerin etkili olması bekleniyor.
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Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri açıkladı: AKOM, İstanbul'a baharın gelişini duyurdu

09:24 14.04.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumunu açıkladı. Doğu illerinde kar ve sağanak yağışlar sürerken, Batı bölgelerde sıcaklıklar 20 dereceye kadar çıkacak. AKOM ise İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yeni haftayla birlikte sıcaklıkların bahar değerlerine yükseleceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye’nin doğusunda kar ve sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, batı illerinde sıcaklıklar 15 ila 20 dereceye kadar çıkacak. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde güneşli hava ve bahar değerlerinde sıcaklıklar bekleniyor.

AKOM: Soğuk hava etkisini yitiriyor

Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yeni haftayla birlikte etkisini kaybediyor" denildi. Açıklamada, önümüzdeki bir hafta boyunca güneşli havanın hakim olacağı ve sıcaklıkların 15 - 20°C civarına çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji'den bölge bölge hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve doğu kesimlerde çok bulutlu ve yağışlı, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava bekliyor. Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt’te kuvvetli yağış beklenirken, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Marmara Bölgesi baharı karşılıyor

Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Sıcaklıkların bölgede 15 ila 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Ege’de güneşli ve açık hava

İzmir ve Muğla’da sıcaklık 19 dereceye kadar yükselirken, Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Akdeniz’de yağış doğuda

Antalya ve Burdur’da hava açık ve güneşli olacak. Ancak Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Bölgede kısa süreli fırtına riski bulunuyor.

İç Anadolu’da kar yağışı

Nevşehir, Konya ve Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde don olayı ve kuvvetli rüzgarlar görülebilir.

Batı Karadeniz hafif yağışlı

Kastamonu’da sabah saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin diğer illerinde ise parçalı bulutlu hava görülecek.

Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesi

Trabzon, Rize ve Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski devam ediyor.

Doğu Anadolu kar esaretiyle boğuşuyor

Erzurum, Kars, Van, Malatya ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili. Bitlis, Hakkari ve Şırnak’ta yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde çığ ve toz taşınımı riski bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu yağmura teslim

Siirt, Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır gibi illerde sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgede toz taşınımı da bekleniyor.
Meteoroloji, iç ve doğu bölgelerde özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sürücülerin dikkatli olması istendi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi, Güneydoğu’nun doğusunda ise toz taşınımı riski devam ediyor.

Sıcaklıklar Batı'da bahar seviyesinde

AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul dahil batı bölgelerde sıcaklıklar 15-20°C’ye çıkacak. Önümüzdeki hafta boyunca güneşli günlerin etkili olması bekleniyor.
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