https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-illeri-acikladi-akom-istanbula-baharin-gelisini-duyurdu-1095365700.html

Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri açıkladı: AKOM, İstanbul'a baharın gelişini duyurdu

Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri açıkladı: AKOM, İstanbul'a baharın gelişini duyurdu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumunu açıkladı. Doğu illerinde kar ve sağanak yağışlar sürerken, Batı bölgelerde sıcaklıklar 20 dereceye... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T09:24+0300

2025-04-14T09:24+0300

2025-04-14T09:24+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

akom

kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

yoğun kar yağışı

doğu anadolu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093572897_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02751c0dd30cb7a903dc74532c23122f.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye’nin doğusunda kar ve sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, batı illerinde sıcaklıklar 15 ila 20 dereceye kadar çıkacak. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde güneşli hava ve bahar değerlerinde sıcaklıklar bekleniyor.AKOM: Soğuk hava etkisini yitiriyorAfet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yeni haftayla birlikte etkisini kaybediyor" denildi. Açıklamada, önümüzdeki bir hafta boyunca güneşli havanın hakim olacağı ve sıcaklıkların 15 - 20°C civarına çıkacağı belirtildi.Meteoroloji'den bölge bölge hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve doğu kesimlerde çok bulutlu ve yağışlı, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava bekliyor. Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt’te kuvvetli yağış beklenirken, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.Marmara Bölgesi baharı karşılıyorEdirne, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Sıcaklıkların bölgede 15 ila 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor.Ege’de güneşli ve açık havaİzmir ve Muğla’da sıcaklık 19 dereceye kadar yükselirken, Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.Akdeniz’de yağış doğudaAntalya ve Burdur’da hava açık ve güneşli olacak. Ancak Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Bölgede kısa süreli fırtına riski bulunuyor.İç Anadolu’da kar yağışıNevşehir, Konya ve Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde don olayı ve kuvvetli rüzgarlar görülebilir.Batı Karadeniz hafif yağışlıKastamonu’da sabah saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin diğer illerinde ise parçalı bulutlu hava görülecek.Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesiTrabzon, Rize ve Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski devam ediyor.Doğu Anadolu kar esaretiyle boğuşuyorErzurum, Kars, Van, Malatya ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili. Bitlis, Hakkari ve Şırnak’ta yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde çığ ve toz taşınımı riski bulunuyor.Güneydoğu Anadolu yağmura teslimSiirt, Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır gibi illerde sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgede toz taşınımı da bekleniyor.Meteoroloji, iç ve doğu bölgelerde özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sürücülerin dikkatli olması istendi.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi, Güneydoğu’nun doğusunda ise toz taşınımı riski devam ediyor.Sıcaklıklar Batı'da bahar seviyesindeAKOM’un açıklamasına göre, İstanbul dahil batı bölgelerde sıcaklıklar 15-20°C’ye çıkacak. Önümüzdeki hafta boyunca güneşli günlerin etkili olması bekleniyor.

türki̇ye

i̇stanbul kar yağışı

doğu anadolu

hakkari

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, meteoroloji, kar yağışı, sağanak yağış, istanbul hava durumu, mgm uyarısı, akom hava raporu, çığ tehlikesi, toz taşınımı, don uyarısı, buzlanma riski, hava tahmini, il il hava durumu, yeni hafta hava durumu, meteoroloji uyarısı, hava durumu raporu, hava durumu son dakika, istanbul'da hava nasıl, doğu anadolu kar yağışı, batıda bahar havası, sıcaklık artışı, karla karışık yağmur, kuvvetli yağış uyarısı, zirai don uyarısı, hava durumu güncel, hava durumu tahmini, hava durumu istanbul, hava durumu ankara, hava durumu izmir, hava durumu antalya, hava durumu samsun, hava durumu erzurum, hava durumu van, hava durumu diyarbakır, hava durumu gaziantep, hava durumu malatya, hava durumu elazığ, hava durumu trabzon, hava durumu rize, hava durumu kars, hava durumu hakkari, hava durumu siirt, hava durumu bingöl, hava durumu şırnak, hava durumu bitlis, hava durumu nevşehir, hava durumu konya, hava durumu eskişehir, hava durumu bolu, hava durumu kastamonu, hava durumu zonguldak, hava durumu sinop, hava durumu karabük, hava durumu adana, hava durumu hatay, hava durumu kahramanmaraş, hava durumu osmaniye, hava durumu muğla, hava durumu izmir, hava durumu afyonkarahisar