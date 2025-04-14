https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/atmlerde-para-cekme-limitleri-degisti-bankalar-guncelledi-1095374844.html
ATM'lerde para çekme limitleri değişti: Bankalar güncelledi
ATM'lerde para çekme limitleri değişti: Bankalar güncelledi
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların artan nakit ihtiyacı, bankacılık sektörünü harekete geçirdi. Ücretsiz para çekme limitlerini artıran bankalar listesine... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T13:26+0300
2025-04-14T13:26+0300
2025-04-14T13:28+0300
ekonomi̇
atm
banka
para çekme
limit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091001332_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bb73bea0f86b2b5db64ae5765736a1be.jpg
6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı, hem vatandaşlar hem de finans sektörü için hazırlıkların hızlandığı bir döneme girilmesini sağladı. Milyonlarca kişinin kurbanlık alışverişi için nakit çekme talebinin artması, ATM para çekme limitlerinde yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi.Para çekme limitleri güncelleniyorSon haftalarda bazı özel bankalar, günlük ücretsiz para çekme sınırlarını artırdı. Sözcü'nün haberine göre, güncellemelerin kısa süre içinde tüm bankalar için geçerli olması bekleniyor. Bu adım, özellikle bayram döneminde yoğun nakit ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.Limitlerde değişiklik rüzgârıBirçok özel banka, mevcut günlük ücretsiz ATM para çekme limiti uygulamasında değişikliğe gitti. Bazı bankalarda bu limit hâlâ 7 bin 500 TL seviyesindeyken, yeni yapılan güncellemelerle 10 bin TL ve üzerine çıkarıldı. Özellikle bayram öncesi nakit kullanımının artması bu değişikliğin gerekçesi olarak gösteriliyor.Kamu bankaları için beklenti 20 bin tlÖzel bankaların art arda attığı adımların ardından gözler şimdi kamu bankalarına çevrildi. Yakın zamanda ATM’lerden yapılacak para çekme limitini 20 bin TL’ye çıkarması bekleniyor. Bu artışla birlikte kamu bankaları da bayram öncesi yoğunluğu yönetmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/kripto-para-birimi-dibe-cakildi-milyarlarca-dolar-buhar-oldu-1095371134.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091001332_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d9aaa99886b64f48992e30bbf746f6f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atm, banka, para çekme, limit
atm, banka, para çekme, limit
ATM'lerde para çekme limitleri değişti: Bankalar güncelledi
13:26 14.04.2025 (güncellendi: 13:28 14.04.2025)
Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların artan nakit ihtiyacı, bankacılık sektörünü harekete geçirdi. Ücretsiz para çekme limitlerini artıran bankalar listesine her geçen gün yenileri ekleniyor. Yakında tüm bankalarda günlük para çekme sınırının 20 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor.
6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı, hem vatandaşlar hem de finans sektörü için hazırlıkların hızlandığı bir döneme girilmesini sağladı. Milyonlarca kişinin kurbanlık alışverişi için nakit çekme talebinin artması, ATM para çekme limitlerinde yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi.
Para çekme limitleri güncelleniyor
Son haftalarda bazı özel bankalar, günlük ücretsiz para çekme sınırlarını artırdı. Sözcü'nün haberine göre, güncellemelerin kısa süre içinde tüm bankalar için geçerli olması bekleniyor. Bu adım, özellikle bayram döneminde yoğun nakit ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Limitlerde değişiklik rüzgârı
Birçok özel banka, mevcut günlük ücretsiz ATM para çekme limiti uygulamasında değişikliğe gitti. Bazı bankalarda bu limit hâlâ 7 bin 500 TL seviyesindeyken, yeni yapılan güncellemelerle 10 bin TL ve üzerine çıkarıldı. Özellikle bayram öncesi nakit kullanımının artması bu değişikliğin gerekçesi olarak gösteriliyor.
Kamu bankaları için beklenti 20 bin tl
Özel bankaların art arda attığı adımların ardından gözler şimdi kamu bankalarına çevrildi. Yakın zamanda ATM’lerden yapılacak para çekme limitini 20 bin TL’ye çıkarması bekleniyor. Bu artışla birlikte kamu bankaları da bayram öncesi yoğunluğu yönetmeyi planlıyor.