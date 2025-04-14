https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/atmlerde-para-cekme-limitleri-degisti-bankalar-guncelledi-1095374844.html

ATM'lerde para çekme limitleri değişti: Bankalar güncelledi

ATM'lerde para çekme limitleri değişti: Bankalar güncelledi

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların artan nakit ihtiyacı, bankacılık sektörünü harekete geçirdi. Ücretsiz para çekme limitlerini artıran bankalar listesine... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T13:26+0300

2025-04-14T13:26+0300

2025-04-14T13:28+0300

ekonomi̇

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para çekme

limit

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6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı, hem vatandaşlar hem de finans sektörü için hazırlıkların hızlandığı bir döneme girilmesini sağladı. Milyonlarca kişinin kurbanlık alışverişi için nakit çekme talebinin artması, ATM para çekme limitlerinde yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi.Para çekme limitleri güncelleniyorSon haftalarda bazı özel bankalar, günlük ücretsiz para çekme sınırlarını artırdı. Sözcü'nün haberine göre, güncellemelerin kısa süre içinde tüm bankalar için geçerli olması bekleniyor. Bu adım, özellikle bayram döneminde yoğun nakit ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.Limitlerde değişiklik rüzgârıBirçok özel banka, mevcut günlük ücretsiz ATM para çekme limiti uygulamasında değişikliğe gitti. Bazı bankalarda bu limit hâlâ 7 bin 500 TL seviyesindeyken, yeni yapılan güncellemelerle 10 bin TL ve üzerine çıkarıldı. Özellikle bayram öncesi nakit kullanımının artması bu değişikliğin gerekçesi olarak gösteriliyor.Kamu bankaları için beklenti 20 bin tlÖzel bankaların art arda attığı adımların ardından gözler şimdi kamu bankalarına çevrildi. Yakın zamanda ATM’lerden yapılacak para çekme limitini 20 bin TL’ye çıkarması bekleniyor. Bu artışla birlikte kamu bankaları da bayram öncesi yoğunluğu yönetmeyi planlıyor.

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atm, banka, para çekme, limit