https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/unlu-sarkici-sibel-can-kazandigi-ilk-parayla-5-katli-apartman-aldigini-acikladi-sosyal-medyada-1095370165.html
Ünlü şarkıcı Sibel Can kazandığı ilk parayla 5 katlı apartman aldığını açıkladı, sosyal medyada gündem oldu
Ünlü şarkıcı Sibel Can kazandığı ilk parayla 5 katlı apartman aldığını açıkladı, sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Sibel Can katıldığı bir programda ilk kazancıyla altında dükkan olan beş katlı bir apartman olduğunu söyledi. 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T11:01+0300
2025-04-14T11:01+0300
2025-04-14T11:01+0300
yaşam
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sibel can
gayrimenkul
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Şarkıcı Sibel Can, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı ve hayatıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Can'ın ilk kazancınızla ne aldınız sorusuna verdiği, 'Beş katlı apartman aldım altında da dükkanı vardı' yanıtı ise sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.Bebeklikten beri bende ödem varAldığı ve verdiği kilolarla hep konuşulan isim olan Can, kilolu doğduğunu anlatırken,, “Baya kilolu doğmuşum, bir gözüm kapalıymış. Annem diyor ki ‘Baya kiloluydun o zamanlar.’ Bebeklikten beri bende ödem var." dedi. Ben çıkınca Maksim Gazinosu kapatıldıİlk kez assolist olduğunda 17 yaşında olduğunu dile getiren sanatçı, “Şöhret olayım diye bir hayalim yoktu. Sahneden indim, ertesi gün yaşım küçük diye Maksim Gazinosu kapatıldı. Sonra Türkiye beni konuştu. Ardından buna bir çare bulmak için beni 6 yaş büyüttüler. Ben sonrasında mahkemeyle normale döndürdüm, 1970 doğumluyum. Magazinle de böyle tanışmış oldum,” sözleriyle o dönemleri de anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/2024un-ilk-ceyreginde-rekor-satis-694-bin-gayrimenkul-el-degistirdi-1095158678.html
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i̇brahim selim, sibel can, gayrimenkul, ev sahibi
i̇brahim selim, sibel can, gayrimenkul, ev sahibi
Ünlü şarkıcı Sibel Can kazandığı ilk parayla 5 katlı apartman aldığını açıkladı, sosyal medyada gündem oldu
Ünlü şarkıcı Sibel Can katıldığı bir programda ilk kazancıyla altında dükkan olan beş katlı bir apartman olduğunu söyledi.
Şarkıcı Sibel Can, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı ve hayatıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Can'ın ilk kazancınızla ne aldınız sorusuna verdiği, 'Beş katlı apartman aldım altında da dükkanı vardı' yanıtı ise sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
Bebeklikten beri bende ödem var
Aldığı ve verdiği kilolarla hep konuşulan isim olan Can, kilolu doğduğunu anlatırken,, “Baya kilolu doğmuşum, bir gözüm kapalıymış. Annem diyor ki ‘Baya kiloluydun o zamanlar.’ Bebeklikten beri bende ödem var." dedi.
Ben çıkınca Maksim Gazinosu kapatıldı
İlk kez assolist olduğunda 17 yaşında olduğunu dile getiren sanatçı, “Şöhret olayım diye bir hayalim yoktu. Sahneden indim, ertesi gün yaşım küçük diye Maksim Gazinosu kapatıldı. Sonra Türkiye beni konuştu. Ardından buna bir çare bulmak için beni 6 yaş büyüttüler. Ben sonrasında mahkemeyle normale döndürdüm, 1970 doğumluyum. Magazinle de böyle tanışmış oldum,” sözleriyle o dönemleri de anlattı.