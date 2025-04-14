https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/unlu-sarkici-sibel-can-kazandigi-ilk-parayla-5-katli-apartman-aldigini-acikladi-sosyal-medyada-1095370165.html

Ünlü şarkıcı Sibel Can kazandığı ilk parayla 5 katlı apartman aldığını açıkladı, sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı Sibel Can kazandığı ilk parayla 5 katlı apartman aldığını açıkladı, sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Sibel Can katıldığı bir programda ilk kazancıyla altında dükkan olan beş katlı bir apartman olduğunu söyledi. 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T11:01+0300

2025-04-14T11:01+0300

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yaşam

i̇brahim selim

sibel can

gayrimenkul

ev sahibi

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Şarkıcı Sibel Can, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı ve hayatıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Can'ın ilk kazancınızla ne aldınız sorusuna verdiği, 'Beş katlı apartman aldım altında da dükkanı vardı' yanıtı ise sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.Bebeklikten beri bende ödem varAldığı ve verdiği kilolarla hep konuşulan isim olan Can, kilolu doğduğunu anlatırken,, “Baya kilolu doğmuşum, bir gözüm kapalıymış. Annem diyor ki ‘Baya kiloluydun o zamanlar.’ Bebeklikten beri bende ödem var." dedi. Ben çıkınca Maksim Gazinosu kapatıldıİlk kez assolist olduğunda 17 yaşında olduğunu dile getiren sanatçı, “Şöhret olayım diye bir hayalim yoktu. Sahneden indim, ertesi gün yaşım küçük diye Maksim Gazinosu kapatıldı. Sonra Türkiye beni konuştu. Ardından buna bir çare bulmak için beni 6 yaş büyüttüler. Ben sonrasında mahkemeyle normale döndürdüm, 1970 doğumluyum. Magazinle de böyle tanışmış oldum,” sözleriyle o dönemleri de anlattı.

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Sputnik Türkiye

i̇brahim selim, sibel can, gayrimenkul, ev sahibi