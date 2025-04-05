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2024'ün ilk çeyreğinde rekor satış: 694 bin gayrimenkul el değiştirdi
2024'ün ilk çeyreğinde rekor satış: 694 bin gayrimenkul el değiştirdi
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleşen 694 bin 628 adet satış, tüm zamanların ocak-mart dönemindeki en yüksek gayrimenkul satışı olarak kayıtlara... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T12:49+0300
2025-04-05T12:49+0300
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Türkiye’de 2024 yılına hızlı başlayan gayrimenkul sektörü, yılın ilk üç ayında adeta tarih yazdı. Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde toplam 694 bin 628 taşınmaz satışı gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadar ölçülen en yüksek ilk çeyrek satış verisi olarak dikkat çekti.Ocak ayı satışlarında yüzde 20 artış yaşandıYıla güçlü bir giriş yapan sektör, ocak ayında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.2 artırarak 238 bin 938 adet satışa ulaştı. Şubat ayında ise artış ivmesini koruyarak satışlar yüzde 7 yükseldi ve 232 bin 756 seviyesinde gerçekleşti. Ancak mart ayında, yıllık bazda yüzde 0.8’lik hafif bir düşüşle 222 bin 934 satış yapıldı.İlk çeyrek satışları yüzde 8.3 arttıÜç aylık veriler bir araya getirildiğinde, gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.3 oranında artış gösterdi. 2023 yılının ilk çeyreğinde 683 bin 399 olan satış adedi, bu yıl 694 bin 628’e çıkarak yeni bir rekor kırdı. Satışlara konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazlar dahil edildi.Tapu işlemleri 4,8 milyona dayandıTapu dairelerinde 2024’ün ocak-mart döneminde büyük bir yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 4.8 milyon işlem gerçekleştirildi. Bunların 695 bini satış, 344 bini ipotek, 106 bini intikal, 36 bini düzeltme, 17 bini kamulaştırma, 15 bine yakını ayırma, 7,3 bini birleştirme ve 6,4 bini bağış işlemi olarak kaydedildi. Diğer işlemler 3.5 milyonu aştı.Harç gelirinde yüzde 72 artışArtan işlem hacmi, tapu harç gelirlerine de doğrudan yansıdı. Tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, geçen yıla göre yüzde 72.5 artış göstererek 28 milyar 832 milyon liraya ulaştı. Bu artış, devletin bütçesine önemli bir katkı sağladı.
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gayrimenkul, konut, satış
gayrimenkul, konut, satış

2024'ün ilk çeyreğinde rekor satış: 694 bin gayrimenkul el değiştirdi

12:49 05.04.2025
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
© AA
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Türkiye genelinde 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleşen 694 bin 628 adet satış, tüm zamanların ocak-mart dönemindeki en yüksek gayrimenkul satışı olarak kayıtlara geçti. Konut, arsa, iş yeri ve tarla dahil tüm segmentlerde yaşanan bu artış, sektöre hareketlilik kazandırırken, tapuda 4.8 milyon işlem yapıldı.
Türkiye’de 2024 yılına hızlı başlayan gayrimenkul sektörü, yılın ilk üç ayında adeta tarih yazdı. Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde toplam 694 bin 628 taşınmaz satışı gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadar ölçülen en yüksek ilk çeyrek satış verisi olarak dikkat çekti.

Ocak ayı satışlarında yüzde 20 artış yaşandı

Yıla güçlü bir giriş yapan sektör, ocak ayında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.2 artırarak 238 bin 938 adet satışa ulaştı. Şubat ayında ise artış ivmesini koruyarak satışlar yüzde 7 yükseldi ve 232 bin 756 seviyesinde gerçekleşti. Ancak mart ayında, yıllık bazda yüzde 0.8’lik hafif bir düşüşle 222 bin 934 satış yapıldı.

İlk çeyrek satışları yüzde 8.3 arttı

Üç aylık veriler bir araya getirildiğinde, gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.3 oranında artış gösterdi. 2023 yılının ilk çeyreğinde 683 bin 399 olan satış adedi, bu yıl 694 bin 628’e çıkarak yeni bir rekor kırdı. Satışlara konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazlar dahil edildi.

Tapu işlemleri 4,8 milyona dayandı

Tapu dairelerinde 2024’ün ocak-mart döneminde büyük bir yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 4.8 milyon işlem gerçekleştirildi. Bunların 695 bini satış, 344 bini ipotek, 106 bini intikal, 36 bini düzeltme, 17 bini kamulaştırma, 15 bine yakını ayırma, 7,3 bini birleştirme ve 6,4 bini bağış işlemi olarak kaydedildi. Diğer işlemler 3.5 milyonu aştı.

Harç gelirinde yüzde 72 artış

Artan işlem hacmi, tapu harç gelirlerine de doğrudan yansıdı. Tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, geçen yıla göre yüzde 72.5 artış göstererek 28 milyar 832 milyon liraya ulaştı. Bu artış, devletin bütçesine önemli bir katkı sağladı.
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