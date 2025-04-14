https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/turkiyenin-en-zenginleri-listesi-guncellendi-ilk-siradaki-isim-degisti-1095389408.html
Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İlk sıradaki isim şaşırttı
Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İlk sıradaki isim şaşırttı
Sputnik Türkiye
Forbes dergisi tarafından hazırlanan güncel listeye göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en zengin kişileri açıklandı. Listenin zirvesinde 5.4 milyar... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T23:18+0300
2025-04-14T23:18+0300
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2025 yılı nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin en zengin isimleri listesi Forbes tarafından güncellendi.Ünlü ekonomi dergisi listenin başına 5.4 milyar dolarlık servetiyle iş insanı Murat Ülker'i koyarken, 4.2 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı ikinci, 3 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak üçüncü sıradan listeye girmeyi başardı. Dördüncü sırada 2.8 milyar dolarla Mehmet Sinan Tara, beşinci sırada yine 2.8 milyar dolarla Ferit Faik Şahenk yer aldı. Altıncı sırada 2.7 milyar dolarla İpek Kıraç, yedinci sırada ise aynı servetle Semahat Sevim Arsel listeye girdi. Sekizinci sırada 2.6 milyar dolarlık servetiyle Filiz Şahenk, dokuzuncu sırada 2.4 milyar dolarla Mustafa Rahmi Koç ve onuncu sırada 2.3 milyar dolarla Hamdi Ulukaya listeye girmeye hak kazandı.Türkiye'nin en zengin 10 ismi:1️⃣ Murat Ülker – 5.4 Milyar dolar2️⃣ Şaban Cemil Kazancı – 4.2 Milyar dolar3️⃣ Erman Ilıcak – 3 Milyar dolar 4️⃣ Mehmet Sinan Tara – 2.8 Milyar dolar5️⃣ Ferit Faik Şahenk – 2.8 Milyar dolar6️⃣ İpek Kıraç – 2.7 Milyar dolar7️⃣ Semahat Sevim Arsel – 2.7 Milyar dolar8️⃣ Filiz Şahenk – 2.6 Milyar dolar9️⃣ Mustafa Rahmi Koç – 2.4 Milyar dolar 🔟 Hamdi Ulukaya – 2.3 Milyar dolar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turkiyenin-en-zenginleri-siralamasi-degisti-kimler-siralamada-yukseldi-kimler-alt-siralara-indi--1094471383.html
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türkiye, zengin, milyarder, dolar milyarderi, milyarderler raporu, türk milyarderler, forbes, forbes en zenginler listesi 2025, forbes 400
Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İlk sıradaki isim şaşırttı
23:18 14.04.2025 (güncellendi: 23:25 14.04.2025)
Forbes dergisi tarafından hazırlanan güncel listeye göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en zengin kişileri açıklandı. Listenin zirvesinde 5.4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alırken, ikinci sırada 4.2 milyar dolarlık servetiyle Şaban Cemil Kazancı, üçüncü sırada ise 3 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak bulundu.
2025 yılı nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin en zengin isimleri listesi Forbes tarafından güncellendi.
Ünlü ekonomi dergisi listenin başına 5.4 milyar dolarlık servetiyle iş insanı Murat Ülker'i koyarken, 4.2 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı ikinci, 3 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak üçüncü sıradan listeye girmeyi başardı. Dördüncü sırada 2.8 milyar dolarla Mehmet Sinan Tara, beşinci sırada yine 2.8 milyar dolarla Ferit Faik Şahenk yer aldı.
Altıncı sırada 2.7 milyar dolarla İpek Kıraç, yedinci sırada ise aynı servetle Semahat Sevim Arsel listeye girdi. Sekizinci sırada 2.6 milyar dolarlık servetiyle Filiz Şahenk, dokuzuncu sırada 2.4 milyar dolarla Mustafa Rahmi Koç ve onuncu sırada 2.3 milyar dolarla Hamdi Ulukaya listeye girmeye hak kazandı.
Türkiye'nin en zengin 10 ismi:
1️⃣ Murat Ülker – 5.4 Milyar dolar
2️⃣ Şaban Cemil Kazancı – 4.2 Milyar dolar
3️⃣ Erman Ilıcak – 3 Milyar dolar
4️⃣ Mehmet Sinan Tara – 2.8 Milyar dolar
5️⃣ Ferit Faik Şahenk – 2.8 Milyar dolar
6️⃣ İpek Kıraç – 2.7 Milyar dolar
7️⃣ Semahat Sevim Arsel – 2.7 Milyar dolar
8️⃣ Filiz Şahenk – 2.6 Milyar dolar
9️⃣ Mustafa Rahmi Koç – 2.4 Milyar dolar
🔟 Hamdi Ulukaya – 2.3 Milyar dolar