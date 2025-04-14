https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/turkiyenin-en-zenginleri-listesi-guncellendi-ilk-siradaki-isim-degisti-1095389408.html

Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İlk sıradaki isim şaşırttı

Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İlk sıradaki isim şaşırttı

Sputnik Türkiye

Forbes dergisi tarafından hazırlanan güncel listeye göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en zengin kişileri açıklandı. Listenin zirvesinde 5.4 milyar... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T23:18+0300

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2025 yılı nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin en zengin isimleri listesi Forbes tarafından güncellendi.Ünlü ekonomi dergisi listenin başına 5.4 milyar dolarlık servetiyle iş insanı Murat Ülker'i koyarken, 4.2 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı ikinci, 3 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak üçüncü sıradan listeye girmeyi başardı. Dördüncü sırada 2.8 milyar dolarla Mehmet Sinan Tara, beşinci sırada yine 2.8 milyar dolarla Ferit Faik Şahenk yer aldı. Altıncı sırada 2.7 milyar dolarla İpek Kıraç, yedinci sırada ise aynı servetle Semahat Sevim Arsel listeye girdi. Sekizinci sırada 2.6 milyar dolarlık servetiyle Filiz Şahenk, dokuzuncu sırada 2.4 milyar dolarla Mustafa Rahmi Koç ve onuncu sırada 2.3 milyar dolarla Hamdi Ulukaya listeye girmeye hak kazandı.Türkiye'nin en zengin 10 ismi:1️⃣ Murat Ülker – 5.4 Milyar dolar2️⃣ Şaban Cemil Kazancı – 4.2 Milyar dolar3️⃣ Erman Ilıcak – 3 Milyar dolar 4️⃣ Mehmet Sinan Tara – 2.8 Milyar dolar5️⃣ Ferit Faik Şahenk – 2.8 Milyar dolar6️⃣ İpek Kıraç – 2.7 Milyar dolar7️⃣ Semahat Sevim Arsel – 2.7 Milyar dolar8️⃣ Filiz Şahenk – 2.6 Milyar dolar9️⃣ Mustafa Rahmi Koç – 2.4 Milyar dolar 🔟 Hamdi Ulukaya – 2.3 Milyar dolar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turkiyenin-en-zenginleri-siralamasi-degisti-kimler-siralamada-yukseldi-kimler-alt-siralara-indi--1094471383.html

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