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Türkiye'nin en zenginleri sıralaması değişti: Kimler sıralamada yükseldi, kimler alt sıralara indi?
Türkiye'nin en zenginleri sıralaması değişti: Kimler sıralamada yükseldi, kimler alt sıralara indi?
Sputnik Türkiye
Nisan ayında dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı liste kamuoyuna açıklanacak. Ama yeni listenin yayımlanması öncesinde Türkiye'nin en zenginleri... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T12:11+0300
2025-03-13T12:11+0300
ekonomi̇
forbes
forbes en zenginler listesi 2024
forbes en zenginler listesi 2025
murat ülker
selçuk bayraktar
cemil kazancı
global gerçek zamanlı milyarderler listesi
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Dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı Forbes listesinin nisan ayında açıklanması bekleniyor. Dünyadaki milyarderlerin listesiyle aynı anda en zengin Türkler de açıklanacak. Halka açık şirketlerin piyasa değeri ve yerel para birimleri ile dolar paritesine göre anlık güncellenen Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi ise hareketli. Son güncellemelerle birlikte en zengin Türkler sıralamasında da bazı değişiklikler göze çarpıyor. En zengin Türkler listesinde kimler düştü kimler yükseldi?Patronlardünyası'nın haberine göre, geçen yılki listede 3,5 milyar dolar servetle beşinci sırada yer alan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı’nın serveti 4,3 milyar dolara ulaştı.Kazancı listede hızla yükselerek Murat Ülker’in hemen arkasına, ikinci sıraya yerleşti. Ancak Murat Ülker, Global Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinde 620'nci sıradayken Kazancı 801'inci sırada bulunuyor.Selçuk Bayraktar, 26'ıncı sıradan 14'üncü sıraya yükseldiListede birçok ismi serveti ve sıralaması da değişti. Geçen yıl milyarderler listesinde ilk kez giren Selçuk Bayraktar’ın 1,2 milyar dolarlık servetiyle 26’ıncı sıradayken şu an 1,8 milyar dolara yükselen servetiyle 14’üncü sırada. Geçen yıl 2,8 milyar dolarlık servetiyle 8. Sırada bulunan İbrahim Erdemoğlu ise servetinin 2,1 milyar dolara düşmesiyle 11’inci sıraya geriledi.Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesindeki Türk milyarderlerin güncel servetleri (12 Mart 2025 itibariyle):*Parantez içinde yer alan sıralamalarda Forbes’un Nisan 2024’te yayınlanan listedeki servetleriyle belirlenen sıralarını göstermektedir.1-Murat Ülker – 5,5 milyar dolar (1)2-Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar (5)3-Eren Özmen – 4 milyar dolar (2)3-Uğur Şahin – 4 milyar dolar (2)4-Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar (4)5-İpek Kıraç – 3,2 milyar dolar (6)6-Erman Ilıcak – 3,1 milyar dolar (9)6-Semahat Sevim Arsel – 3,1 milyar dolar (7)7-Ferit Faik Şahenk- 2,8 milyar dolar (13)7-Mustafa Rahmi Koç – 2,8 milyar dolar (9)8-Filiz Şahenk – 2,6 milyar dolar (15)9-Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar dolar (17)10-Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar dolar (14)11-İbrahim Erdemoğlu – 2,1 milyar dolar (8)12-Mustafa Küçük – 2 milyar dolar (16)12-Ali Metin Kazancı – 2 milyar dolar (21)13-Nihat Özdemir – 1,9 milyar dolar (17)13-Şefik Yılmaz Dizdar – 1,9 milyar dolar (17)13-Sezai Bacaksız – 1,9 milyar dolar (17)14-Ali Erdemoğlu – 1,8 milyar dolar (12)14-Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar (26)15-Hamdi Akın 1,7 milyar dolar (24)16-Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar (30)17-Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar (22)18-Deniz Şahenk – 1,5 milyar dolar (26)18-Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar (26)19-Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar dolar (22)20-Aydın Doğan 1,2 milyar dolar (26)20-Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar dolar (32)21-Faruk Eczacıbaşı – 1,1 milyar dolar (25)22-Murat Vargı – 1 milyar dolar (32)
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Türkiye'nin en zenginleri sıralaması değişti: Kimler sıralamada yükseldi, kimler alt sıralara indi?

12:11 13.03.2025
© Fotoğraf : PixabayZenginlik yoksulluk gelir uçurumu
Zenginlik yoksulluk gelir uçurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© Fotoğraf : Pixabay
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Nisan ayında dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı liste kamuoyuna açıklanacak. Ama yeni listenin yayımlanması öncesinde Türkiye'nin en zenginleri listesindeki sıralama değişikliği dikkat çekti.
Dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı Forbes listesinin nisan ayında açıklanması bekleniyor. Dünyadaki milyarderlerin listesiyle aynı anda en zengin Türkler de açıklanacak. Halka açık şirketlerin piyasa değeri ve yerel para birimleri ile dolar paritesine göre anlık güncellenen Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi ise hareketli. Son güncellemelerle birlikte en zengin Türkler sıralamasında da bazı değişiklikler göze çarpıyor.

En zengin Türkler listesinde kimler düştü kimler yükseldi?

Patronlardünyası'nın haberine göre, geçen yılki listede 3,5 milyar dolar servetle beşinci sırada yer alan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı’nın serveti 4,3 milyar dolara ulaştı.
Kazancı listede hızla yükselerek Murat Ülker’in hemen arkasına, ikinci sıraya yerleşti. Ancak Murat Ülker, Global Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinde 620'nci sıradayken Kazancı 801'inci sırada bulunuyor.

Selçuk Bayraktar, 26'ıncı sıradan 14'üncü sıraya yükseldi

Listede birçok ismi serveti ve sıralaması da değişti. Geçen yıl milyarderler listesinde ilk kez giren Selçuk Bayraktar’ın 1,2 milyar dolarlık servetiyle 26’ıncı sıradayken şu an 1,8 milyar dolara yükselen servetiyle 14’üncü sırada. Geçen yıl 2,8 milyar dolarlık servetiyle 8. Sırada bulunan İbrahim Erdemoğlu ise servetinin 2,1 milyar dolara düşmesiyle 11’inci sıraya geriledi.
Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesindeki Türk milyarderlerin güncel servetleri (12 Mart 2025 itibariyle):
*Parantez içinde yer alan sıralamalarda Forbes’un Nisan 2024’te yayınlanan listedeki servetleriyle belirlenen sıralarını göstermektedir.
1-Murat Ülker – 5,5 milyar dolar (1)
2-Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar (5)
3-Eren Özmen – 4 milyar dolar (2)
3-Uğur Şahin – 4 milyar dolar (2)
4-Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar (4)
5-İpek Kıraç – 3,2 milyar dolar (6)
6-Erman Ilıcak – 3,1 milyar dolar (9)
6-Semahat Sevim Arsel – 3,1 milyar dolar (7)
7-Ferit Faik Şahenk- 2,8 milyar dolar (13)
7-Mustafa Rahmi Koç – 2,8 milyar dolar (9)
8-Filiz Şahenk – 2,6 milyar dolar (15)
9-Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar dolar (17)
10-Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar dolar (14)
11-İbrahim Erdemoğlu – 2,1 milyar dolar (8)
12-Mustafa Küçük – 2 milyar dolar (16)
12-Ali Metin Kazancı – 2 milyar dolar (21)
13-Nihat Özdemir – 1,9 milyar dolar (17)
13-Şefik Yılmaz Dizdar – 1,9 milyar dolar (17)
13-Sezai Bacaksız – 1,9 milyar dolar (17)
14-Ali Erdemoğlu – 1,8 milyar dolar (12)
14-Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar (26)
15-Hamdi Akın 1,7 milyar dolar (24)
16-Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar (30)
17-Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar (22)
18-Deniz Şahenk – 1,5 milyar dolar (26)
18-Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar (26)
19-Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar dolar (22)
20-Aydın Doğan 1,2 milyar dolar (26)
20-Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar dolar (32)
21-Faruk Eczacıbaşı – 1,1 milyar dolar (25)
22-Murat Vargı – 1 milyar dolar (32)
Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
TÜRKİYE
Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Bayraktar kardeşler Türkiye'de ilk 20'ye girdi
14 Şubat, 23:55
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