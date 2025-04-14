https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/trumpin-saglik-raporu-aciklandi-iki-hastalik-icin-dort-ilac-kullaniyor-1095364119.html

Trump’ın sağlık raporu açıklandı: İki hastalık için dört ilaç kullanıyor

Trump’ın sağlık raporu açıklandı: İki hastalık için dört ilaç kullanıyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, 78 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin raporu yayımladı. Raporda, Trump’ın fiziksel ve bilişsel sağlığının mükemmel... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T07:50+0300

2025-04-14T07:50+0300

2025-04-14T07:50+0300

dünya

donald trump

abd

montreal

pensilvanya

saray

walter reed ulusal askeri tıp merkezi

sağlık

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Beyaz Saray Doktoru Sean Barbella tarafından hazırlanan rapora göre, Trump’ın 11 Nisan’da Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen muayenesi sonrası fiziksel ve bilişsel sağlığının mükemmel olduğu belirtildi. Raporda, Trump’ın sağlığının başkomutanlık ve devlet başkanlığı görevlerini yerine getirmeye tamamen elverişli olduğu vurgulandı.Yüksek kolesterol ve gül hastalığı i̇çin dört i̇laçRaporda, Trump’ın geçmişte yüksek kolesterolden muzdarip olduğu ve bu nedenle iki ilaç kullandığı belirtildi. Ayrıca, yüz kızarıklığına neden olan gül hastalığı (rozasea) için mometazon kremi ve aspirin kullandığı ifade edildi. Toplamda dört ilaçla bu iki rahatsızlığın kontrol altında tutulduğu bildirildi.Montreal bilişsel değerlendirme testi: 30’da 30 SkorTrump’ın Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) testinden 30’da 30 skor elde ettiği raporda yer aldı. Ayrıca, aktif yaşam tarzının sağlığına katkıda bulunduğu, günlük toplantılar, basın etkinlikleri ve golf turnuvalarındaki zaferlerine değinildi.​Suikast girişimi sonucu oluşan yara i̇ziRaporda, Trump’ın sağ kulağında yara izi bulunduğu ve bunun geçtiğimiz yıl Pensilvanya’daki bir mitingde uğradığı suikast girişimi sonucu oluştuğu belirtildi.​Trump’tan açıklama: “Sanırım i̇yi geçti”Trump, 11 Nisan’daki doktor muayenesinden sonra gazetecilere yıllık sağlık kontrolü sırasında kendisine her türlü testin yapıldığını söyleyerek, “Sanırım iyi geçti” dedi. Ayrıca, bilişsel bir teste tabi tutulduğunu ifade ederek, daha önceki açıklamalarında “bunak” olmakla suçladığı eski ABD Başkanı Joe Biden’dan farklı olduğunu ortaya koymak istediğini belirtti.​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/dunyanin-en-cok-kazanan-teknik-direktorleri-aciklandi-turkiyeden-bir-isim-listede-1095363779.html

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pensilvanya

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donald trump, abd, montreal, pensilvanya, saray, walter reed ulusal askeri tıp merkezi, sağlık