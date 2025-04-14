https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/tamami-kadinlardan-olusan-uzay-yolculugu-ilk-degil-tereshkova-1963ten-bu-yana-unvana-sahip-1095382787.html

Tamamı kadınlardan oluşan uzay yolculuğu ilk değil: Tereshkova 1963'ten bu yana unvana sahip

Tamamı kadınlardan oluşan uzay yolculuğu ilk değil: Tereshkova 1963'ten bu yana unvana sahip

Sputnik Türkiye

Valentina Tereshkova, 16 Haziran 1963'te tek başına uzaya giderek, 'mürettebatı tamamen kadın, uzaya giden en genç kadın ve yörüngede uçan en genç kadın' gibi unvanlara sahip oldu.

2025-04-14T17:21+0300

2025-04-14T17:21+0300

2025-04-14T17:26+0300

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valentina tereshkova

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blue origin

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amazon

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ABD’li milyarder Jeff Bezos’un özel uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, NS-31 göreviyle 1963'ten bu yana ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir mürettebatı uzaya gönderdi. Canlı yayınla takip edilen uzay görevinde, ünlü müzisyen Katy Perry ile Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez dahil toplamda altı kadın, dakikalar içinde uzaya gidip geldi.Uzay yolcuları toplamda 11 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.Unvan Valentina Tereshkova'ya aitNS-31 görevi, uzayın uluslararası kabul görmüş sınırı olan Karman çizgisine ulaşan ilk tamamı kadın mürettebattı olarak adlandırılsa da 1963 yılında kozmonot Valentina Tereshkova uzaya tek başına giderek ‘tamamı kadın’ olan mürettebatlı uzay uçuşu yapmayı başardı.Uçuş sırasında 26 yaşında olan Tereshkova, dünya yörüngesinde dönerek bu alanda birçok unvanı elinde bulunduruyor. Uzaya birlikte giden altı kadın kim?Görevde aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi yer alıyor. Uluslararası pop yıldızı Katy Perry, televizyon ve gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla tanınan yayıncı Gayle King, Amazon'un kurucusu ve Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, aktivist Amanda Nguyen, film yapımcısı Kerianne Flynn ve girişimci ve eski Nasa roket bilimcisi Aisha Bowe uzaya birlikte giden ve 1963'ten bu yana tamamı kadınlardan oluşan uzay yolculuğunu yaptı.Jeff Bezos uzay mekiğindeki uzay yolcularına telsizden “En hayret verici, en derin deneyim. Sizin için çok heyecanlıyım, inmek istemiyorum. Sizinle gelmek istiyorum. Döndüğünüzde bunun sizi nasıl değiştirdiğini duymak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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