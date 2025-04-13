https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/danla-bilic-sosyal-medya-gucu-olmayan-her-kadin-gibi-bu-sureci-yonetmeye-calistim-1095354406.html
Danla Biliç: Sosyal medya gücü olmayan her kadın gibi bu süreci yönetmeye çalıştım
Danla Biliç: Sosyal medya gücü olmayan her kadın gibi bu süreci yönetmeye çalıştım
Sputnik Türkiye
İstanbul'da "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeninin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Denizli'de yakalanan şüpheli gözaltına... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T12:56+0300
2025-04-13T12:56+0300
2025-04-13T13:01+0300
yaşam
danla bilic
darp
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadına yönelik taciz
kadına karşı şiddet
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"Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeninin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Denizli'de yakalanan şüpheli ifadesinde suçlamaları reddetti. Biliç'i darbettiği iddiasıyla B.Ç. dün gözaltına alındı. Danla Biliç olay sonrası dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Tutuklama kararının bir nebze içine su serptiğini belirten Biliç, 'artık aklı ve kalbiyle bu endişeleri yaşayan kadınların yanında olduğunu' vurguladı. Ne olmuştu?Olay, Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunun kafeteryasında, dün 15.30 sıralarında "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Damla Neslihan Aktepe'nin yanına, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski arkadaşı BÇ geldi. İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından yaşanan tartışma sonrası Çetin, spor salonundan ayrıldı.Olay sonrası polis merkezine giden Danla Biliç, Çetin'in kendisine yumruk attığını belirterek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, BÇ'yi Denizli'de yakaladı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin ifadesinde, Danla Biliç'in orada bulunduğundan haberi olmadığını, karşısına çıkması üzerine selamlaşmak için yanına gittiğini ve halini hatırını sorduğunu ancak Biliç'in kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine ani bir sinirle Aktepe'nin omzunu iteklediğini söylediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fenomen-danla-bilic-icin-kabus-gibi-gece-eski-sevgilisi-tarafindan-darp-edildi-kades-ile-polis-1095340683.html
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danla bilic, darp, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz, kadına karşı şiddet
danla bilic, darp, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz, kadına karşı şiddet
Danla Biliç: Sosyal medya gücü olmayan her kadın gibi bu süreci yönetmeye çalıştım
12:56 13.04.2025 (güncellendi: 13:01 13.04.2025)
İstanbul'da "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeninin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Denizli'de yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Danla Biliç, "3 aydır bu süreci ülkemizde yaşayan her kadın gibi, sosyal medya gücü olmayan, milyonlarca kadın gibi yönetmek için çabaladım" dedi.
"Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeninin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Denizli'de yakalanan şüpheli ifadesinde suçlamaları reddetti. Biliç'i darbettiği iddiasıyla B.Ç. dün gözaltına alındı.
Danla Biliç olay sonrası dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yaklaşık 3 aydır bu süreci ülkemizde yaşayan her kadın gibi, sosyal medya gücü olmayan, tek bir paylaşımıyla sesini kitlelere duyuramayan milyonlarca kadın gibi yönetmek için çabaladım."
Tutuklama kararının bir nebze içine su serptiğini belirten Biliç, 'artık aklı ve kalbiyle bu endişeleri yaşayan kadınların yanında olduğunu' vurguladı.
Olay, Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunun kafeteryasında, dün 15.30 sıralarında "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Damla Neslihan Aktepe'nin yanına, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski arkadaşı BÇ geldi. İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından yaşanan tartışma sonrası Çetin, spor salonundan ayrıldı.
Olay sonrası polis merkezine giden Danla Biliç, Çetin'in kendisine yumruk attığını belirterek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, BÇ'yi Denizli'de yakaladı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin ifadesinde, Danla Biliç'in orada bulunduğundan haberi olmadığını, karşısına çıkması üzerine selamlaşmak için yanına gittiğini ve halini hatırını sorduğunu ancak Biliç'in kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine ani bir sinirle Aktepe'nin omzunu iteklediğini söylediği öğrenildi.