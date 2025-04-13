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Danla Biliç: Sosyal medya gücü olmayan her kadın gibi bu süreci yönetmeye çalıştım
Danla Biliç: Sosyal medya gücü olmayan her kadın gibi bu süreci yönetmeye çalıştım
Sputnik Türkiye
İstanbul'da "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeninin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Denizli'de yakalanan şüpheli gözaltına... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T12:56+0300
2025-04-13T13:01+0300
yaşam
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kadına şiddet
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"Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeninin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Denizli'de yakalanan şüpheli ifadesinde suçlamaları reddetti. Biliç'i darbettiği iddiasıyla B.Ç. dün gözaltına alındı. Danla Biliç olay sonrası dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Tutuklama kararının bir nebze içine su serptiğini belirten Biliç, 'artık aklı ve kalbiyle bu endişeleri yaşayan kadınların yanında olduğunu' vurguladı. Ne olmuştu?Olay, Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunun kafeteryasında, dün 15.30 sıralarında "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Damla Neslihan Aktepe'nin yanına, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski arkadaşı BÇ geldi. İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından yaşanan tartışma sonrası Çetin, spor salonundan ayrıldı.Olay sonrası polis merkezine giden Danla Biliç, Çetin'in kendisine yumruk attığını belirterek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, BÇ'yi Denizli'de yakaladı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin ifadesinde, Danla Biliç'in orada bulunduğundan haberi olmadığını, karşısına çıkması üzerine selamlaşmak için yanına gittiğini ve halini hatırını sorduğunu ancak Biliç'in kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine ani bir sinirle Aktepe'nin omzunu iteklediğini söylediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fenomen-danla-bilic-icin-kabus-gibi-gece-eski-sevgilisi-tarafindan-darp-edildi-kades-ile-polis-1095340683.html
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Danla Biliç: Sosyal medya gücü olmayan her kadın gibi bu süreci yönetmeye çalıştım

12:56 13.04.2025 (güncellendi: 13:01 13.04.2025)
© Fotoğraf : Danla Biliç resmi sosyal medya hesabıDanla Biliç
Danla Biliç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2025
© Fotoğraf : Danla Biliç resmi sosyal medya hesabı
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İstanbul'da "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeninin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Denizli'de yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Danla Biliç, "3 aydır bu süreci ülkemizde yaşayan her kadın gibi, sosyal medya gücü olmayan, milyonlarca kadın gibi yönetmek için çabaladım" dedi.
"Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeninin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Denizli'de yakalanan şüpheli ifadesinde suçlamaları reddetti. Biliç'i darbettiği iddiasıyla B.Ç. dün gözaltına alındı.
Danla Biliç olay sonrası dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yaklaşık 3 aydır bu süreci ülkemizde yaşayan her kadın gibi, sosyal medya gücü olmayan, tek bir paylaşımıyla sesini kitlelere duyuramayan milyonlarca kadın gibi yönetmek için çabaladım."
Tutuklama kararının bir nebze içine su serptiğini belirten Biliç, 'artık aklı ve kalbiyle bu endişeleri yaşayan kadınların yanında olduğunu' vurguladı.
© Sputnik / Danla Biliç resmi sosyal medya hesabıYüzünün son halini sosyal medyasından paylaşmıştı
Yüzünün son halini sosyal medyasından paylaşmıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2025
Yüzünün son halini sosyal medyasından paylaşmıştı
© Sputnik / Danla Biliç resmi sosyal medya hesabı

Ne olmuştu?

Olay, Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunun kafeteryasında, dün 15.30 sıralarında "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Damla Neslihan Aktepe'nin yanına, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski arkadaşı BÇ geldi. İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından yaşanan tartışma sonrası Çetin, spor salonundan ayrıldı.
Olay sonrası polis merkezine giden Danla Biliç, Çetin'in kendisine yumruk attığını belirterek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, BÇ'yi Denizli'de yakaladı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin ifadesinde, Danla Biliç'in orada bulunduğundan haberi olmadığını, karşısına çıkması üzerine selamlaşmak için yanına gittiğini ve halini hatırını sorduğunu ancak Biliç'in kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine ani bir sinirle Aktepe'nin omzunu iteklediğini söylediği öğrenildi.
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