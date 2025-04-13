https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/danla-bilic-sosyal-medya-gucu-olmayan-her-kadin-gibi-bu-sureci-yonetmeye-calistim-1095354406.html

Danla Biliç: Sosyal medya gücü olmayan her kadın gibi bu süreci yönetmeye çalıştım

Danla Biliç: Sosyal medya gücü olmayan her kadın gibi bu süreci yönetmeye çalıştım

Sputnik Türkiye

İstanbul'da "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeninin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Denizli'de yakalanan şüpheli gözaltına... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T12:56+0300

2025-04-13T12:56+0300

2025-04-13T13:01+0300

yaşam

danla bilic

darp

kadına şiddet

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kadına karşı şiddet

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"Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeninin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Denizli'de yakalanan şüpheli ifadesinde suçlamaları reddetti. Biliç'i darbettiği iddiasıyla B.Ç. dün gözaltına alındı. Danla Biliç olay sonrası dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Tutuklama kararının bir nebze içine su serptiğini belirten Biliç, 'artık aklı ve kalbiyle bu endişeleri yaşayan kadınların yanında olduğunu' vurguladı. Ne olmuştu?Olay, Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunun kafeteryasında, dün 15.30 sıralarında "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Damla Neslihan Aktepe'nin yanına, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski arkadaşı BÇ geldi. İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından yaşanan tartışma sonrası Çetin, spor salonundan ayrıldı.Olay sonrası polis merkezine giden Danla Biliç, Çetin'in kendisine yumruk attığını belirterek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, BÇ'yi Denizli'de yakaladı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin ifadesinde, Danla Biliç'in orada bulunduğundan haberi olmadığını, karşısına çıkması üzerine selamlaşmak için yanına gittiğini ve halini hatırını sorduğunu ancak Biliç'in kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine ani bir sinirle Aktepe'nin omzunu iteklediğini söylediği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fenomen-danla-bilic-icin-kabus-gibi-gece-eski-sevgilisi-tarafindan-darp-edildi-kades-ile-polis-1095340683.html

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danla bilic, darp, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz, kadına karşı şiddet