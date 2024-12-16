https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/rapci-sansar-salvo-tutuklandi-10-suc-kaydi-ortaya-cikti-1091575014.html

Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı: 10 suç kaydı ortaya çıktı

Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı: 10 suç kaydı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlü rapçi Sansar Salvo (Ekin Can Arslan), kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelinin evinde... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T09:57+0300

2024-12-16T09:57+0300

2024-12-16T10:02+0300

türkiye

sansar salvo

tutuklanma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085045457_0:14:1851:1055_1920x0_80_0_0_04e52569202c55c54b0f3d931a0b4a3b.png

Rap dünyasında Sansar Salvo ismiyle tanınan Ekin Can Arslan’ın kliplerinde yer alan uyuşturucu kullanımı temalı sahneler uzun süredir tepkilere neden oluyordu. Emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Arslan’ın evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunduğu bildirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.10 suç kaydı ortaya çıktıYapılan incelemelerde Arslan’ın, daha önce de farklı suçlardan 10 kez adli kaydı olduğu tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan rapçi, “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanımına özendirmek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sansar Salvo kimdir?Sansar Salvo, gerçek adıyla Ekincan Arslan, 18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden biri olan Arslan, hem söz yazarlığı hem de sanatçı kimliğiyle tanınıyor.2008 yılında yayımladığı “Adrenalin” ve 2009 yılında çıkardığı “Seremoni Efendisi” albümleriyle rap dünyasında adını duyuran Sansar Salvo, 2010 yılında kansere yakalanması nedeniyle kariyerine bir süre ara vermek zorunda kaldı. 2013 yılında piyasaya sürdüğü “24. Şarjör” albümünü çıkardı.2016 yılında, ilk derleme albümü olan “Yakında Sans” ile bir ilke imza attı. Ardından 2017 yılında “Şimdi Sans” albümünü çıkardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/hastaneye-kaldirilmisti-ferdi-tayfurun-saglik-durumunda-son-gelisme-paylasildi-1091571227.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sansar salvo kimdir, sansar salvo kaç yaşında, sansar salvo neden tutuklandı, sansar salvo tutuklandı mı