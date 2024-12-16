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Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı: 10 suç kaydı ortaya çıktı
Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı: 10 suç kaydı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü rapçi Sansar Salvo (Ekin Can Arslan), kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelinin evinde... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T09:57+0300
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türkiye
sansar salvo
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Rap dünyasında Sansar Salvo ismiyle tanınan Ekin Can Arslan’ın kliplerinde yer alan uyuşturucu kullanımı temalı sahneler uzun süredir tepkilere neden oluyordu. Emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Arslan’ın evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunduğu bildirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.10 suç kaydı ortaya çıktıYapılan incelemelerde Arslan’ın, daha önce de farklı suçlardan 10 kez adli kaydı olduğu tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan rapçi, “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanımına özendirmek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sansar Salvo kimdir?Sansar Salvo, gerçek adıyla Ekincan Arslan, 18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden biri olan Arslan, hem söz yazarlığı hem de sanatçı kimliğiyle tanınıyor.2008 yılında yayımladığı “Adrenalin” ve 2009 yılında çıkardığı “Seremoni Efendisi” albümleriyle rap dünyasında adını duyuran Sansar Salvo, 2010 yılında kansere yakalanması nedeniyle kariyerine bir süre ara vermek zorunda kaldı. 2013 yılında piyasaya sürdüğü “24. Şarjör” albümünü çıkardı.2016 yılında, ilk derleme albümü olan “Yakında Sans” ile bir ilke imza attı. Ardından 2017 yılında “Şimdi Sans” albümünü çıkardı.
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sansar salvo kimdir, sansar salvo kaç yaşında, sansar salvo neden tutuklandı, sansar salvo tutuklandı mı

Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı: 10 suç kaydı ortaya çıktı

09:57 16.12.2024 (güncellendi: 10:02 16.12.2024)
© Sansar SalvoSansar Salvo
Sansar Salvo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© Sansar Salvo
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Ünlü rapçi Sansar Salvo (Ekin Can Arslan), kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Daha önce 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Rap dünyasında Sansar Salvo ismiyle tanınan Ekin Can Arslan’ın kliplerinde yer alan uyuşturucu kullanımı temalı sahneler uzun süredir tepkilere neden oluyordu. Emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Arslan’ın evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunduğu bildirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

10 suç kaydı ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde Arslan’ın, daha önce de farklı suçlardan 10 kez adli kaydı olduğu tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan rapçi, “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanımına özendirmek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sansar Salvo kimdir?

Sansar Salvo, gerçek adıyla Ekincan Arslan, 18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden biri olan Arslan, hem söz yazarlığı hem de sanatçı kimliğiyle tanınıyor.
2008 yılında yayımladığı “Adrenalin” ve 2009 yılında çıkardığı “Seremoni Efendisi” albümleriyle rap dünyasında adını duyuran Sansar Salvo, 2010 yılında kansere yakalanması nedeniyle kariyerine bir süre ara vermek zorunda kaldı. 2013 yılında piyasaya sürdüğü “24. Şarjör” albümünü çıkardı.
2016 yılında, ilk derleme albümü olan “Yakında Sans” ile bir ilke imza attı. Ardından 2017 yılında “Şimdi Sans” albümünü çıkardı.
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