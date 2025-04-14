https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/real-madridde-arda-gulere-olay-sozler-sahada-degilken-daha-iyiydi-yeteneginden-cok-sikayetleri-olan-1095375934.html
Real Madrid'de Arda Güler'e olay sözler: 'Sahada değilken daha iyiydi, yeteneğinden çok şikayetleri olan bir oyuncu'
Real Madrid'de Arda Güler'e olay sözler: 'Sahada değilken daha iyiydi, yeteneğinden çok şikayetleri olan bir oyuncu'
Sputnik Türkiye
İspanya La Liga’da Alaves deplasmanında ilk 11 başlayan Arda Güler, sahadaki performansıyla İspanyol basınında gündem oldu. Real Madrid maçı 1-0 kazanırken... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T13:43+0300
2025-04-14T13:43+0300
2025-04-14T13:43+0300
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La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves’i Eduardo Camavinga’nın 34. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla başkent ekibi puanını 66’ya çıkarırken, lider Barcelona’yı 70 puanla takibini sürdürdü.Mbappe ve Sanchez’e kırmızı kartMücadelede tansiyon zaman zaman yükseldi. Kylian Mbappe, 38. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kart gördü, ancak VAR incelemesi sonrası karar değişti ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkinci yarıda Alavesli Manuel Sanchez de direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.Arda Güler i̇lk 11’de başladı: 63 dakika sahada kaldıMilli yıldız Arda Güler, uzun süredir beklenen şekilde maça ilk 11’de başladı. 63 dakika sahada kalan genç oyuncu, yerini Jude Bellingham’a bıraktı. Maç boyunca %93 pas isabeti, 3/3 uzun pas, 1/2 şut, 5/8 ikili mücadele kazanma gibi istatistiklerle oynayan Arda, maçın 10. dakikasında ceza sahasında düşürüldü ancak hakem oyunu devam ettirdi.Penaltı beklentisi sosyal medyada gündem olduArda'nın ceza sahasında düşürülmesi sonrası verilen "devam" kararı, başta Real Madrid taraftarları olmak üzere birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Sosyal medya platformlarında "net penaltı" yorumları yapılırken, pozisyon tekrar tekrar gündeme getirildi.İspanya’da performansı ters tepkilerle karşılandıArda Güler’in Alaves karşısındaki performansı İspanyol basınını ikiye böldü. Bazı yorumcular genç yıldızın gösterdiği çabayı övse de, Cadena Ser'den Antonio Romero, Arda için dikkat çeken ifadeler kullandı.“Arda Güler’i en çok oyundan alındığında sevdim. Oyuna en çok girdiği an oydu.”“İlk yarıda net pozisyonu harcadı. Real Madrid’de şu anda yeteneğinden çok şikayetleriyle öne çıkan bir oyuncu.”Transfer i̇ddiaları güçleniyor: Arsenal devrede mi?Maç sonrası gündeme gelen bir başka konu ise Arda Güler’in takımdaki geleceği oldu. İspanyol kaynaklara göre Arsenal, genç oyuncu için 30-40 milyon sterlin bonservisi gözden çıkarmış durumda. Ayrıca, Ancelotti’nin takımda kalması halinde Arda’nın ayrılığı ciddi bir ihtimal olarak konuşuluyor.
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var, real madrid, arsenal, arda güler, kylian mbappe, jude bellingham
var, real madrid, arsenal, arda güler, kylian mbappe, jude bellingham
Real Madrid'de Arda Güler'e olay sözler: 'Sahada değilken daha iyiydi, yeteneğinden çok şikayetleri olan bir oyuncu'
İspanya La Liga’da Alaves deplasmanında ilk 11 başlayan Arda Güler, sahadaki performansıyla İspanyol basınında gündem oldu. Real Madrid maçı 1-0 kazanırken, genç yıldızın penaltı beklediği pozisyon ve maç içindeki hareketleri sosyal medyada çok konuşuldu. Eleştiriler ve transfer iddiaları ise dikkat çekti.
La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves’i Eduardo Camavinga’nın 34. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla başkent ekibi puanını 66’ya çıkarırken, lider Barcelona’yı 70 puanla takibini sürdürdü.
Mbappe ve Sanchez’e kırmızı kart
Mücadelede tansiyon zaman zaman yükseldi. Kylian Mbappe, 38. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kart gördü, ancak VAR incelemesi sonrası karar değişti ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkinci yarıda Alavesli Manuel Sanchez de direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
Arda Güler i̇lk 11’de başladı: 63 dakika sahada kaldı
Milli yıldız Arda Güler, uzun süredir beklenen şekilde maça ilk 11’de başladı. 63 dakika sahada kalan genç oyuncu, yerini Jude Bellingham’a bıraktı. Maç boyunca %93 pas isabeti, 3/3 uzun pas, 1/2 şut, 5/8 ikili mücadele kazanma gibi istatistiklerle oynayan Arda, maçın 10. dakikasında ceza sahasında düşürüldü ancak hakem oyunu devam ettirdi.
Penaltı beklentisi sosyal medyada gündem oldu
Arda'nın ceza sahasında düşürülmesi sonrası verilen "devam" kararı, başta Real Madrid taraftarları olmak üzere birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Sosyal medya platformlarında "net penaltı" yorumları yapılırken, pozisyon tekrar tekrar gündeme getirildi.
İspanya’da performansı ters tepkilerle karşılandı
Arda Güler’in Alaves karşısındaki performansı İspanyol basınını ikiye böldü. Bazı yorumcular genç yıldızın gösterdiği çabayı övse de, Cadena Ser'den Antonio Romero, Arda için dikkat çeken ifadeler kullandı.
“Arda Güler’i en çok oyundan alındığında sevdim. Oyuna en çok girdiği an oydu.”
“İlk yarıda net pozisyonu harcadı. Real Madrid’de şu anda yeteneğinden çok şikayetleriyle öne çıkan bir oyuncu.”
Transfer i̇ddiaları güçleniyor: Arsenal devrede mi?
Maç sonrası gündeme gelen bir başka konu ise Arda Güler’in takımdaki geleceği oldu. İspanyol kaynaklara göre Arsenal, genç oyuncu için 30-40 milyon sterlin bonservisi gözden çıkarmış durumda. Ayrıca, Ancelotti’nin takımda kalması halinde Arda’nın ayrılığı ciddi bir ihtimal olarak konuşuluyor.