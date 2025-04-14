https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/mevduat-faizleri-yukseliste-bankalar-oranlari-guncelledi-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-belli-1095366384.html

Mevduat faizleri yükselişte, bankalar oranları güncelledi: 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu

Mevduat faizleri yükselişte, bankalar oranları güncelledi: 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu

Sputnik Türkiye

Mevduat faizleri üç haftalık yükselişin ardından aylar sonra yeniden yüzde 50 seviyesine ulaştı. TCMB'nin sıkılaşan para politikası sonrası TL'nin getirisi... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T09:37+0300

2025-04-14T09:37+0300

2025-04-14T09:37+0300

ekonomi̇

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türkiye cumhuriyet merkez bankası

tl

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Mevduat faizlerinde son haftalarda yaşanan yükseliş, yatırımcının yüzünü güldürdü. Mart ayının ikinci yarısında yüzde 47 seviyesine kadar gerileyen faiz oranı, bu hafta başında yüzde 50 seviyesine tekrar ulaştı. Bu yükselişle birlikte Türk Lirası’nın getirisi de ciddi oranda artış gösterdi.TCMB’nin sıkılaşma adımı etkili olduTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay gerçekleştirdiği takvim dışı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkarması, piyasada mevduat faizlerini yukarı çekti. Piyasanın da yüzde 46’dan fonlanması, yatırım araçları içinde TL mevduatın cazibesini artırdı.Politika faizi beklentisi değişmediŞubat ayında politika faizini yüzde 45’ten yüzde 42.50’ye düşüren TCMB, bu hafta perşembe günü yeni faiz kararını açıklayacak. Anadolu Ajansı Finans’ın anketine göre, ekonomistler faiz oranının sabit kalmasını bekliyor. Ancak, piyasaya yüzde 46 seviyesinden fonlama yapılmaya devam edileceği öngörülüyor.En yüksek mevduat faizi veren bankalar14 Nisan 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:Yatırımcılar, bankaların dijital hesap seçenekleri üzerinden bu oranlardan faydalanabiliyor.TL mevduatın getirisi arttı: Kim ne kadar kazanıyor?Bankaların en yüksek faiz oranı olan yüzde 50’ye göre 32 günlük net getiriler dikkat çekiyor. İşte detaylar:250 bin TL’nin getirisi500 bin TL’nin getirisi1 milyon TL’nin getirisiBu getiriler stopaj kesintisi sonrası net kazancı ifade etmektedir. Vade süresine ve bankanın uyguladığı stopaj oranına göre getiriler değişiklik gösterebilir.Yatırımcılar i̇çin TL mevduat cazibesini koruyorYüksek enflasyon karşısında mevduat faizleri, sabit gelirli yatırımcı için güvenli liman olmaya devam ediyor. Özellikle kısa vadeli yatırım düşünen bireyler için TL mevduat hesapları, yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekiyor.

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