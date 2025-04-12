https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/minguzzi-ailesini-tehdit-eden-supheli-tutuklandi-tutuklu-sayisi-6ya-cikti-1095351235.html

Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı, tutuklu sayısı 6’ya çıktı

Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı, tutuklu sayısı 6’ya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medya üzerinden failleri öven paylaşımlarda bulunarak... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T21:30+0300

2025-04-12T21:30+0300

2025-04-12T21:30+0300

türki̇ye

kadıköy

mattia ahmet minguzzi

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.Minguzzi ailesini tehdit eden paylaşımlar üzerine açılan soruşturma kapsamında Gümüşhane’de yakalanan K.Y. isimli şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.Savcılıkta verdiği ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan kişi, "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli de tutuklanmıştı. Bu gelişme ile birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/minguzzi-ailesini-tehdit-eden-5-kisiye-tutuklama-talep-edildi-1095334386.html

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kadıköy, mattia ahmet minguzzi, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı