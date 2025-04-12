https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/minguzzi-ailesini-tehdit-eden-supheli-tutuklandi-tutuklu-sayisi-6ya-cikti-1095351235.html
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı, tutuklu sayısı 6’ya çıktı
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı, tutuklu sayısı 6’ya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medya üzerinden failleri öven paylaşımlarda bulunarak... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T21:30+0300
2025-04-12T21:30+0300
2025-04-12T21:30+0300
türki̇ye
kadıköy
mattia ahmet minguzzi
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.Minguzzi ailesini tehdit eden paylaşımlar üzerine açılan soruşturma kapsamında Gümüşhane’de yakalanan K.Y. isimli şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.Savcılıkta verdiği ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan kişi, "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli de tutuklanmıştı. Bu gelişme ile birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/minguzzi-ailesini-tehdit-eden-5-kisiye-tutuklama-talep-edildi-1095334386.html
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kadıköy, mattia ahmet minguzzi, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
kadıköy, mattia ahmet minguzzi, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı, tutuklu sayısı 6’ya çıktı
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medya üzerinden failleri öven paylaşımlarda bulunarak Minguzzi ailesine tehdit mesajları gönderen bir şahıs daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.
Minguzzi ailesini tehdit eden paylaşımlar üzerine açılan soruşturma kapsamında Gümüşhane’de yakalanan K.Y. isimli şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta verdiği ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan kişi, "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli de tutuklanmıştı. Bu gelişme ile birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.