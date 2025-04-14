https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/kripto-para-birimi-dibe-cakildi-milyarlarca-dolar-buhar-oldu-1095371134.html
Kripto para birimi dibe çakıldı: Milyarlarca dolar buhar oldu
Kripto para birimi dibe çakıldı: Milyarlarca dolar buhar oldu
Sputnik Türkiye
Kripto para piyasasında dün akşam saatlerinde büyük bir çöküş yaşandı. 2024'ün en çok kazandıran coinlerinden biri olan Mantra (OM), birkaç saat içinde 6.30... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T11:18+0300
2025-04-14T11:18+0300
2025-04-14T11:18+0300
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kripto para
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Kripto yatırımcıları, dün akşam saatlerinde Mantra (OM) isimli dijital varlıkta yaşanan ani düşüşle sarsıldı. Piyasanın en büyük 20 kripto parası arasında yer alan OM, sadece birkaç saat içinde yüzde 90’dan fazla değer kaybetti.OM 6.30 dolardan 0.37 dolara gerilediÇöküş başladığında yaklaşık 6.30 dolardan işlem gören Mantra (OM), kısa sürede 0.37 dolara kadar geriledi. Bu tarihi düşüş, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için büyük kayıplara neden oldu. Sabah saatlerinde bir miktar toparlanan OM, şu an 0.80 dolar seviyesinden işlem görüyor.Düşüşün ardından OM’nin piyasa değeri, birkaç saat içinde 6.12 milyar dolardan 650 milyon dolara geriledi. Bu, yaklaşık 5.5 milyar dolarlık bir değer kaybı anlamına geliyor. Piyasadaki bu sert hareket, yatırımcıların panikle satış yapmasına neden oldu.2024’ün en çok kazandıran coinlerinden biriydiIronik bir şekilde, Mantra (OM), 2024 yılı başından bu yana yüzde 400’den fazla değer kazanmış, kripto piyasasının en dikkat çeken yükselişlerinden birine imza atmıştı. Ancak bu hızlı yükseliş, dün yaşanan sert düşüşle yerini belirsizliğe bıraktı.Mantra (OM) nedir?Mantra (OM), merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren, Layer-1 blockchain projesi olarak biliniyor. Özellikle gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu konusuna odaklanıyor. Proje; gayrimenkul, sanat eserleri, emtia gibi fiziksel varlıkları dijital token’lara dönüştürerek kullanıcıların bu varlıklarla ticaret yapmasını sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/mevduat-faizleri-yukseliste-bankalar-oranlari-guncelledi-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-belli-1095366384.html
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kripto, mantra, kripto para
kripto, mantra, kripto para
Kripto para birimi dibe çakıldı: Milyarlarca dolar buhar oldu
Kripto para piyasasında dün akşam saatlerinde büyük bir çöküş yaşandı. 2024'ün en çok kazandıran coinlerinden biri olan Mantra (OM), birkaç saat içinde 6.30 dolardan 0.37 dolara gerileyerek yüzde 90’dan fazla düşüş yaşadı. OM'nin piyasa değerinden 5 milyar dolar silindi.
Kripto yatırımcıları, dün akşam saatlerinde Mantra (OM) isimli dijital varlıkta yaşanan ani düşüşle sarsıldı. Piyasanın en büyük 20 kripto parası arasında yer alan OM, sadece birkaç saat içinde yüzde 90’dan fazla değer kaybetti.
OM 6.30 dolardan 0.37 dolara geriledi
Çöküş başladığında yaklaşık 6.30 dolardan işlem gören Mantra (OM), kısa sürede 0.37 dolara kadar geriledi. Bu tarihi düşüş, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için büyük kayıplara neden oldu. Sabah saatlerinde bir miktar toparlanan OM, şu an 0.80 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Düşüşün ardından OM’nin piyasa değeri, birkaç saat içinde 6.12 milyar dolardan 650 milyon dolara geriledi. Bu, yaklaşık 5.5 milyar dolarlık bir değer kaybı anlamına geliyor. Piyasadaki bu sert hareket, yatırımcıların panikle satış yapmasına neden oldu.
2024’ün en çok kazandıran coinlerinden biriydi
Ironik bir şekilde, Mantra (OM), 2024 yılı başından bu yana yüzde 400’den fazla değer kazanmış, kripto piyasasının en dikkat çeken yükselişlerinden birine imza atmıştı. Ancak bu hızlı yükseliş, dün yaşanan sert düşüşle yerini belirsizliğe bıraktı.
Mantra (OM), merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren, Layer-1 blockchain projesi olarak biliniyor. Özellikle gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu konusuna odaklanıyor. Proje; gayrimenkul, sanat eserleri, emtia gibi fiziksel varlıkları dijital token’lara dönüştürerek kullanıcıların bu varlıklarla ticaret yapmasını sağlıyor.