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İstanbul'da bazı öğretmenler tayin edildi mi? Valilikten öğretmen atamaları açıklaması
İstanbul'da bazı öğretmenler tayin edildi mi? Valilikten öğretmen atamaları açıklaması
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, bazı okullarda öğretmenlerin açığa alındığı ve mağdur edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilik, yapılan... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T10:31+0300
2025-04-14T10:31+0300
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i̇stanbul valiliği
öğretmen
öğretmen atamaları
nakil
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İstanbul Valiliği, son günlerde sosyal medya ve bazı haber mecralarında yer alan “öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler kovuldu, siyasi nedenlerle yer değişikliği yapıldı” iddialarına yazılı açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada, bu iddiaların asılsız ve yanıltıcı olduğu ifade edildi.Valilik: Hiçbir öğretmen açığa alınmadıAçıklamada, İstanbul’da tek bir öğretmenin bile açığa alınmadığı belirtilerek, yaşanan sürecin yalnızca “Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda” görev süresi dolan öğretmenlerin yeniden atanmasıyla ilgili olduğu vurgulandı. Valilik, bu bilgilendirmeyi toplumda oluşabilecek yanıltıcı algıların önüne geçmek amacıyla yaptıklarını ifade etti.Yönetmelik 2020'de yürürlüğe girdiValilik, söz konusu atamaların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında yapıldığını belirtti. Bu yönetmeliğin 2020 yılında yürürlüğe girdiği ve öğretmenlerin görev sürelerinin 4+4 yıl olmak üzere 8 yıl ile sınırlandırıldığı hatırlatıldı.Atama rakamları açıklandıYapılan yerleştirmeler kapsamında 8 bin 380 öğretmenin bu okullara atandığı, tercihlerine yerleşemeyen 1471 öğretmenin ise Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme takvimi kapsamında yeniden tercih yapabileceği bildirildi. Bu öğretmenlerin, il ve ilçe içinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yeni okullara yerleştirileceği kaydedildi.Özlük haklarında mağduriyet yokValilik, bu süreçte öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamaklarında herhangi bir kayıp yaşanmadığını net bir şekilde vurguladı. Yer değişikliğine tabi tutulan öğretmen sayısının, İstanbul’daki toplam öğretmen kadrosunun yalnızca yüzde 1’i, özel program uygulayan okullardaki öğretmenlerin ise yüzde 10’u olduğu açıklandı.Görev süreleri 8 yılla sınırlandırıldı2020 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, daha önce ortalama 15 yıl ve üzeri süredir görev yapan öğretmenlerin, bu kurumlardaki görev süreleri 8 yılla sınırlandırıldı. Bu sınırın ardından yeniden tercih hakkı tanınacağı belirtildi.Bu okulların görev tanımı daha farklıAçıklamanın sonunda, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin; bilimsel, kültürel ve teknolojik projelere danışmanlık yapma, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alma ve pansiyonlu okullarda belletici öğretmenlik gibi özel sorumluluklar taşıdığı vurgulandı. Atamaların, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yapıldığı belirtildi.
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i̇stanbul valiliği, öğretmen, öğretmen atamaları, nakil, tayin
i̇stanbul valiliği, öğretmen, öğretmen atamaları, nakil, tayin

İstanbul'da bazı öğretmenler tayin edildi mi? Valilikten öğretmen atamaları açıklaması

10:31 14.04.2025
© AAÖğretmen alımı
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
© AA
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İstanbul Valiliği, bazı okullarda öğretmenlerin açığa alındığı ve mağdur edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilik, yapılan değişikliklerin yönetmelik kapsamında yürütülen rutin atama süreci olduğunu belirterek, hiçbir öğretmenin özlük haklarında mağduriyet yaşanmadığını vurguladı.
İstanbul Valiliği, son günlerde sosyal medya ve bazı haber mecralarında yer alan “öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler kovuldu, siyasi nedenlerle yer değişikliği yapıldı” iddialarına yazılı açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada, bu iddiaların asılsız ve yanıltıcı olduğu ifade edildi.

Valilik: Hiçbir öğretmen açığa alınmadı

Açıklamada, İstanbul’da tek bir öğretmenin bile açığa alınmadığı belirtilerek, yaşanan sürecin yalnızca “Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda” görev süresi dolan öğretmenlerin yeniden atanmasıyla ilgili olduğu vurgulandı. Valilik, bu bilgilendirmeyi toplumda oluşabilecek yanıltıcı algıların önüne geçmek amacıyla yaptıklarını ifade etti.

Yönetmelik 2020'de yürürlüğe girdi

Valilik, söz konusu atamaların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında yapıldığını belirtti. Bu yönetmeliğin 2020 yılında yürürlüğe girdiği ve öğretmenlerin görev sürelerinin 4+4 yıl olmak üzere 8 yıl ile sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

Atama rakamları açıklandı

Yapılan yerleştirmeler kapsamında 8 bin 380 öğretmenin bu okullara atandığı, tercihlerine yerleşemeyen 1471 öğretmenin ise Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme takvimi kapsamında yeniden tercih yapabileceği bildirildi. Bu öğretmenlerin, il ve ilçe içinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yeni okullara yerleştirileceği kaydedildi.

Özlük haklarında mağduriyet yok

Valilik, bu süreçte öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamaklarında herhangi bir kayıp yaşanmadığını net bir şekilde vurguladı. Yer değişikliğine tabi tutulan öğretmen sayısının, İstanbul’daki toplam öğretmen kadrosunun yalnızca yüzde 1’i, özel program uygulayan okullardaki öğretmenlerin ise yüzde 10’u olduğu açıklandı.

Görev süreleri 8 yılla sınırlandırıldı

2020 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, daha önce ortalama 15 yıl ve üzeri süredir görev yapan öğretmenlerin, bu kurumlardaki görev süreleri 8 yılla sınırlandırıldı. Bu sınırın ardından yeniden tercih hakkı tanınacağı belirtildi.

Bu okulların görev tanımı daha farklı

Açıklamanın sonunda, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin; bilimsel, kültürel ve teknolojik projelere danışmanlık yapma, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alma ve pansiyonlu okullarda belletici öğretmenlik gibi özel sorumluluklar taşıdığı vurgulandı. Atamaların, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yapıldığı belirtildi.
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