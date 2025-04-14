https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/iski-duyurdu-10-saat-su-kesintisi-yapilacak-1095380948.html
İSKİ duyurdu: 10 saat su kesintisi yapılacak
İSKİ duyurdu: 10 saat su kesintisi yapılacak
Sputnik Türkiye
İSKİ, Esenyurt'ta 8 mahallede çarşamba günü 10 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T15:48+0300
2025-04-14T15:48+0300
2025-04-14T15:48+0300
yaşam
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
esenyurt
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İstanbul Esenyurt'ta bazı mahallelerde çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek. 8 mahalle susuz kalacakİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt-Avcılar isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle çarşamba günü 09.00 ile 19.00 arasında Zafer, Namık Kemal, Saadetdere, Turgut Özal, Akşemsettin, İncirtepe, İnönü ve Yunus Emre mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, esenyurt
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, esenyurt
İSKİ duyurdu: 10 saat su kesintisi yapılacak
İSKİ, Esenyurt'ta 8 mahallede çarşamba günü 10 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İstanbul Esenyurt'ta bazı mahallelerde çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt-Avcılar isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle çarşamba günü 09.00 ile 19.00 arasında Zafer, Namık Kemal, Saadetdere, Turgut Özal, Akşemsettin, İncirtepe, İnönü ve Yunus Emre mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.