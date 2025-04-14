https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/iski-duyurdu-10-saat-su-kesintisi-yapilacak-1095380948.html

İSKİ duyurdu: 10 saat su kesintisi yapılacak

İSKİ duyurdu: 10 saat su kesintisi yapılacak

Sputnik Türkiye

İSKİ, Esenyurt'ta 8 mahallede çarşamba günü 10 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T15:48+0300

2025-04-14T15:48+0300

2025-04-14T15:48+0300

yaşam

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

su kesintisi

esenyurt

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İstanbul Esenyurt'ta bazı mahallelerde çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek. 8 mahalle susuz kalacakİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt-Avcılar isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle çarşamba günü 09.00 ile 19.00 arasında Zafer, Namık Kemal, Saadetdere, Turgut Özal, Akşemsettin, İncirtepe, İnönü ve Yunus Emre mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

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esenyurt

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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, esenyurt