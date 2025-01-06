https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/valilik-duyurdu-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1092401900.html

Valilik duyurdu: Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Valilik duyurdu: Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bir mahalle karantinaya alındı. Mehmet Akkuş’a ait... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T19:58+0300

2025-01-06T19:58+0300

2025-01-06T20:16+0300

türkiye

hatay

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kuduz

karantina

hayvan

hayvan hakları

hayvan yasası

köpek

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir köpeğin iki kişiyi ısırması sonrası kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde Mehmet Akkuş’a ait köpek, 10 ve 52 yaşındaki iki kişiyi ısırdı. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gözetim altına alınan köpek, bir süre sonra öldü. Yapılan incelemede köpekte kuduz tespit edilirken mahalle 'Kuduz Riskli Alan' ilan edilerek karantinaya alındı. Ayrıca, mahallede giriş ve çıkış noktalarına 'kuduz risk bölgesi' yazılı uyarı tabelaları yerleştirildi. Köpeğin ısırdığı ve kuduz aşısı yapılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile aile hekimleri tarafından düzenli olarak takip edildikleri bildirildi.

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