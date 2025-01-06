https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/valilik-duyurdu-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1092401900.html
Valilik duyurdu: Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Valilik duyurdu: Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bir mahalle karantinaya alındı. Mehmet Akkuş’a ait... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T19:58+0300
2025-01-06T19:58+0300
2025-01-06T20:16+0300
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hatay
hatay büyükşehir belediyesi
hatay valiliği
kuduz
karantina
hayvan
hayvan hakları
hayvan yasası
köpek
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir köpeğin iki kişiyi ısırması sonrası kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde Mehmet Akkuş’a ait köpek, 10 ve 52 yaşındaki iki kişiyi ısırdı. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gözetim altına alınan köpek, bir süre sonra öldü. Yapılan incelemede köpekte kuduz tespit edilirken mahalle 'Kuduz Riskli Alan' ilan edilerek karantinaya alındı. Ayrıca, mahallede giriş ve çıkış noktalarına 'kuduz risk bölgesi' yazılı uyarı tabelaları yerleştirildi. Köpeğin ısırdığı ve kuduz aşısı yapılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile aile hekimleri tarafından düzenli olarak takip edildikleri bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/adiyamanda-kucuk-cocugu-isiran-kopek-kuduz-cikti-kuduzdan-yuzde-100-korunma-saglanmayabilir-1092119278.html
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hatay kuduz, kırıkhan kuduz, kuduz çıkan mahalle
hatay kuduz, kırıkhan kuduz, kuduz çıkan mahalle
Valilik duyurdu: Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
19:58 06.01.2025 (güncellendi: 20:16 06.01.2025)
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bir mahalle karantinaya alındı. Mehmet Akkuş’a ait köpeğin, 10 ve 52 yaşlarındaki iki kişiyi ısırmasının ardından köpek gözetim altına alındı. Bir süre sonra ölen köpekte yapılan incelemede kuduz tespit edildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir köpeğin iki kişiyi ısırması sonrası kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde Mehmet Akkuş’a ait köpek, 10 ve 52 yaşındaki iki kişiyi ısırdı. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gözetim altına alınan köpek, bir süre sonra öldü. Yapılan incelemede köpekte kuduz tespit edilirken mahalle 'Kuduz Riskli Alan' ilan edilerek karantinaya alındı. Ayrıca, mahallede giriş ve çıkış noktalarına 'kuduz risk bölgesi' yazılı uyarı tabelaları yerleştirildi.
Köpeğin ısırdığı ve kuduz aşısı yapılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile aile hekimleri tarafından düzenli olarak takip edildikleri bildirildi.