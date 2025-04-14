https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ermenistan-sinirinda-kaybolan-genc-icin-arama-calismalari-baslatildi-1095361845.html

Ermenistan sınırında kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı

Ermenistan sınırında kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı

Sputnik Türkiye

Iğdır'da Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan 28 yaşındaki İsmail Adir için arama çalışması başlatıldı. 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T02:01+0300

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türki̇ye

ermenistan

afad

türkiye

aras nehri

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Iğdır’da, sınır hattında arkadaşları tarafından kayıp ihbarı verilen İsmail Adir'i bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalara başladı.28 yaşındaki Adir’den haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.Aras Nehri’nde aranan Adir'in nehre düşmüş olabileceği düşünülüyor.

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türki̇ye

ermenistan

aras nehri

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ermenistan, afad, türkiye, aras nehri