https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ermenistan-sinirinda-kaybolan-genc-icin-arama-calismalari-baslatildi-1095361845.html
Ermenistan sınırında kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı
Ermenistan sınırında kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı
Sputnik Türkiye
Iğdır'da Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan 28 yaşındaki İsmail Adir için arama çalışması başlatıldı. 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T02:01+0300
2025-04-14T02:01+0300
2025-04-14T02:02+0300
türki̇ye
ermenistan
afad
türkiye
aras nehri
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Iğdır’da, sınır hattında arkadaşları tarafından kayıp ihbarı verilen İsmail Adir'i bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalara başladı.28 yaşındaki Adir’den haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.Aras Nehri’nde aranan Adir'in nehre düşmüş olabileceği düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/taksi-soforune-oyuncak-silahla-gasp-taksici-biber-gaziyla-durdurdu-1095360797.html
türki̇ye
ermenistan
aras nehri
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ermenistan, afad, türkiye, aras nehri
ermenistan, afad, türkiye, aras nehri
Ermenistan sınırında kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı
02:01 14.04.2025 (güncellendi: 02:02 14.04.2025)
Iğdır'da Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan 28 yaşındaki İsmail Adir için arama çalışması başlatıldı.
Iğdır’da, sınır hattında arkadaşları tarafından kayıp ihbarı verilen İsmail Adir'i bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalara başladı.
28 yaşındaki Adir’den haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
Aras Nehri’nde aranan Adir'in nehre düşmüş olabileceği düşünülüyor.