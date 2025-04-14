https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ekrem-imamoglunun-tutukluluguna-itiraz-reddedildi-1095378289.html
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz reddedildi
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un avukatlarının yaptığı tutukluluğa itiraz talebi reddedildi. 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T14:47+0300
2025-04-14T14:47+0300
2025-04-14T14:50+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
murat ongun
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un tutukluluğa ilişkin yapılan itirazlar reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ekrem-imamoglunun-tutukluluguna-itiraz-edildi-1095200409.html
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ekrem i̇mamoğlu, murat ongun
ekrem i̇mamoğlu, murat ongun
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz reddedildi
14:47 14.04.2025 (güncellendi: 14:50 14.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un avukatlarının yaptığı tutukluluğa itiraz talebi reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un tutukluluğa ilişkin yapılan itirazlar reddedildi.