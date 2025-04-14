https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ekrem-imamoglunun-tutukluluguna-itiraz-reddedildi-1095378289.html

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz reddedildi

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un avukatlarının yaptığı tutukluluğa itiraz talebi reddedildi. 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T14:47+0300

2025-04-14T14:47+0300

2025-04-14T14:50+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

murat ongun

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un tutukluluğa ilişkin yapılan itirazlar reddedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ekrem-imamoglunun-tutukluluguna-itiraz-edildi-1095200409.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, murat ongun