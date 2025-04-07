https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ekrem-imamoglunun-tutukluluguna-itiraz-edildi-1095200409.html
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
Sputnik Türkiye
İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tutukluluğa itiraz etti. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T15:25+0300
2025-04-07T15:25+0300
2025-04-07T15:25+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
tutukluluk
itiraz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095035382_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_5c77406a24052233676a7fbee99ccfc7.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, 23 Mart'ta tutuklanan İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz etti. İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir'in İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi verdikleri bildirildi.Dilekçede, "Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/chp-genel-baskani-ozel-imza-kampanyasi-baslatti-1094990436.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095035382_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_b2a0be594bced0ac90174811e3feb201.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tutukluluk, itiraz
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tutukluluk, itiraz
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tutukluluğa itiraz etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, 23 Mart'ta tutuklanan İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz etti.
İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir'in İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi verdikleri bildirildi.
Dilekçede, "Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz" denildi.