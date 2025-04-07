https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ekrem-imamoglunun-tutukluluguna-itiraz-edildi-1095200409.html

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

Sputnik Türkiye

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tutukluluğa itiraz etti. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T15:25+0300

2025-04-07T15:25+0300

2025-04-07T15:25+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

tutukluluk

itiraz

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, 23 Mart'ta tutuklanan İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz etti. İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir'in İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi verdikleri bildirildi.Dilekçede, "Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz" denildi.

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tutukluluk, itiraz