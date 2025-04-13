https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/real-madrid-alavesi-1-0-yendi-macta-arda-guler-oynadi-mbappe-kirmizi-kart-gordu-1095360425.html

Real Madrid, Alaves'i 1-0 yendi: Maçta Arda Güler oynadı, Mbappe kırmızı kart gördü

Real Madrid, Alaves'i 1-0 yendi: Maçta Arda Güler oynadı, Mbappe kırmızı kart gördü

Sputnik Türkiye

Real Madrid, Kylian Mbappé'nin ilk yarıdaki sert faulü nedeniyle gördüğü kırmızı karta rağmen Alavés deplasmanında 1-0'lık galibiyet elde ederek La Liga'da... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T20:37+0300

2025-04-13T20:37+0300

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spor

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video yardımcı hakem (var)

video yardımcı hakem (var)

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Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta 10 kişi kalan Real Madrid, Alaves'i 1-0 mağlup etti.Kylian Mbappe'nin 38. dakikada gördüğü kırmızı karta rağmen Eduardo Camavinga'nın müthiş golüyle Real Madrid, deplasmanda 3 puanı aldı. Alaves, Manu Sanchez'in 70. dakikada ikinci sarı karttan atılmasıyla 10 kişi kalırken skor değişmedi. Real Madrid, Barcelona'nın 4 puan gerisinde lig ikinciliğini sürdürdü. Maçta Arda Güler'in etkili performansı ve Thibaut Courtois'in kritik kurtarışları dikkat çekti. Zorlu mücadelede üç puanı alan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal maçına moral depoladı. A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler ise maçta ilk 11'de başlarken 62. dakikada yerini takım arkadaşı Vinicius Junior'a bırakırken oyunuyla beğeni topladığı açıklandı.

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