https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/real-madrid-alavesi-1-0-yendi-macta-arda-guler-oynadi-mbappe-kirmizi-kart-gordu-1095360425.html
Real Madrid, Alaves'i 1-0 yendi: Maçta Arda Güler oynadı, Mbappe kırmızı kart gördü
Real Madrid, Alaves'i 1-0 yendi: Maçta Arda Güler oynadı, Mbappe kırmızı kart gördü
Sputnik Türkiye
Real Madrid, Kylian Mbappé'nin ilk yarıdaki sert faulü nedeniyle gördüğü kırmızı karta rağmen Alavés deplasmanında 1-0'lık galibiyet elde ederek La Liga'da... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T20:37+0300
2025-04-13T20:37+0300
2025-04-13T20:37+0300
spor
arda güler
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mbappe
kırmızı
kırmızı kart
hakem
hakem hataları
video yardımcı hakem (var)
video yardımcı hakem (var)
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Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta 10 kişi kalan Real Madrid, Alaves'i 1-0 mağlup etti.Kylian Mbappe'nin 38. dakikada gördüğü kırmızı karta rağmen Eduardo Camavinga'nın müthiş golüyle Real Madrid, deplasmanda 3 puanı aldı. Alaves, Manu Sanchez'in 70. dakikada ikinci sarı karttan atılmasıyla 10 kişi kalırken skor değişmedi. Real Madrid, Barcelona'nın 4 puan gerisinde lig ikinciliğini sürdürdü. Maçta Arda Güler'in etkili performansı ve Thibaut Courtois'in kritik kurtarışları dikkat çekti. Zorlu mücadelede üç puanı alan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal maçına moral depoladı. A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler ise maçta ilk 11'de başlarken 62. dakikada yerini takım arkadaşı Vinicius Junior'a bırakırken oyunuyla beğeni topladığı açıklandı.
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Real Madrid, Alaves'i 1-0 yendi: Maçta Arda Güler oynadı, Mbappe kırmızı kart gördü
Real Madrid, Kylian Mbappé'nin ilk yarıdaki sert faulü nedeniyle gördüğü kırmızı karta rağmen Alavés deplasmanında 1-0'lık galibiyet elde ederek La Liga'da Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı. A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler maçta ilk 11'de başlarken 62.dakikada yerini Vinicius Junior'a bıraktı.
Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta 10 kişi kalan Real Madrid, Alaves'i 1-0 mağlup etti.
Kylian Mbappe'nin 38. dakikada gördüğü kırmızı karta rağmen Eduardo Camavinga'nın müthiş golüyle Real Madrid, deplasmanda 3 puanı aldı. Alaves, Manu Sanchez'in 70. dakikada ikinci sarı karttan atılmasıyla 10 kişi kalırken skor değişmedi. Real Madrid, Barcelona'nın 4 puan gerisinde lig ikinciliğini sürdürdü.
Maçta Arda Güler'in etkili performansı ve Thibaut Courtois'in kritik kurtarışları dikkat çekti. Zorlu mücadelede üç puanı alan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal maçına moral depoladı. A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler ise maçta ilk 11'de başlarken 62. dakikada yerini takım arkadaşı Vinicius Junior'a bırakırken oyunuyla beğeni topladığı açıklandı.