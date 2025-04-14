https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/disi-kirilan-kediye-altin-dis-takildi-som-altindan-disiyle-yemek-yemeye-basladi-1095379702.html
Dişi kırılan kediye 'altın diş' takıldı: Som altından dişiyle yemek yemeye başladı
Dişi kırılan kediye 'altın diş' takıldı: Som altından dişiyle yemek yemeye başladı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta dişi kırılan kediye sahibinin isteği üzerine altın diş takıldı. 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T15:04+0300
2025-04-14T15:04+0300
2025-04-14T15:04+0300
yaşam
diş
veteriner
kedi
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Zonguldak'ta dişi kırılan British cinsi Mortimer isimli kedi, sahibi tarafından özel veteriner kliniğine getirildi. Muayenede sinirlerinin açık olduğu belirlenen kediye, sahibinin isteğiyle üretilen 1,4 gram ağırlığındaki altın diş başarılı bir operasyonla takıldı.Som altından dişiyle yemek yemeye başladıVeteriner hekim Ömer Faruk Alkan, altını tercih etmelerindeki en önemli nedenin, kolay uyum sağlaması olduğunu belirtti. Metale göre direnci daha hafif olduğu için altını tercih ettiklerini anlatan Alkan, "Kedilerin ağrı eşiği insanlara göre daha yüksek. Bu ağrıyı kendimiz bulmak zorundayız. Hep tek taraflı beslenmesi de vardı. Ona göre bir karar verdik. 1,4 gram som altından kalıp alındı. Kalıplar basıldı ve dişe takıldı. Yaş mamayla başladık, şu an kuru mamayı çok güzel yiyor. Evde annesinin kollarını ısırıyor. Sağı-solu ısırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/7-yasinda-bulus-yapti-milyoner-oldu-bir-kasikla-her-yil-zenginligine-zenginlik-katiyor-1095121796.html
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diş, veteriner, kedi
Dişi kırılan kediye 'altın diş' takıldı: Som altından dişiyle yemek yemeye başladı
Zonguldak'ta dişi kırılan kediye sahibinin isteği üzerine altın diş takıldı.
Zonguldak'ta dişi kırılan British cinsi Mortimer isimli kedi, sahibi tarafından özel veteriner kliniğine getirildi. Muayenede sinirlerinin açık olduğu belirlenen kediye, sahibinin isteğiyle üretilen 1,4 gram ağırlığındaki altın diş başarılı bir operasyonla takıldı.
Som altından dişiyle yemek yemeye başladı
Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, altını tercih etmelerindeki en önemli nedenin, kolay uyum sağlaması olduğunu belirtti. Metale göre direnci daha hafif olduğu için altını tercih ettiklerini anlatan Alkan, "Kedilerin ağrı eşiği insanlara göre daha yüksek. Bu ağrıyı kendimiz bulmak zorundayız. Hep tek taraflı beslenmesi de vardı. Ona göre bir karar verdik. 1,4 gram som altından kalıp alındı. Kalıplar basıldı ve dişe takıldı. Yaş mamayla başladık, şu an kuru mamayı çok güzel yiyor. Evde annesinin kollarını ısırıyor. Sağı-solu ısırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.