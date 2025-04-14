https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/disi-kirilan-kediye-altin-dis-takildi-som-altindan-disiyle-yemek-yemeye-basladi-1095379702.html

Dişi kırılan kediye 'altın diş' takıldı: Som altından dişiyle yemek yemeye başladı

Dişi kırılan kediye 'altın diş' takıldı: Som altından dişiyle yemek yemeye başladı

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta dişi kırılan kediye sahibinin isteği üzerine altın diş takıldı. 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T15:04+0300

2025-04-14T15:04+0300

2025-04-14T15:04+0300

yaşam

diş

veteriner

kedi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095379029_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70ad7475237a2e02a25a4ebaee3eaa54.jpg

Zonguldak'ta dişi kırılan British cinsi Mortimer isimli kedi, sahibi tarafından özel veteriner kliniğine getirildi. Muayenede sinirlerinin açık olduğu belirlenen kediye, sahibinin isteğiyle üretilen 1,4 gram ağırlığındaki altın diş başarılı bir operasyonla takıldı.Som altından dişiyle yemek yemeye başladıVeteriner hekim Ömer Faruk Alkan, altını tercih etmelerindeki en önemli nedenin, kolay uyum sağlaması olduğunu belirtti. Metale göre direnci daha hafif olduğu için altını tercih ettiklerini anlatan Alkan, "Kedilerin ağrı eşiği insanlara göre daha yüksek. Bu ağrıyı kendimiz bulmak zorundayız. Hep tek taraflı beslenmesi de vardı. Ona göre bir karar verdik. 1,4 gram som altından kalıp alındı. Kalıplar basıldı ve dişe takıldı. Yaş mamayla başladık, şu an kuru mamayı çok güzel yiyor. Evde annesinin kollarını ısırıyor. Sağı-solu ısırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/7-yasinda-bulus-yapti-milyoner-oldu-bir-kasikla-her-yil-zenginligine-zenginlik-katiyor-1095121796.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diş, veteriner, kedi