https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/valilikler-tek-tek-uyardi-kar-yagisi-nedeniyle-egitime-ara-verilen-iller-belli-oldu-1095362561.html
Valilikler tek tek uyardı: Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen i̇ller belli oldu
Valilikler tek tek uyardı: Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen i̇ller belli oldu
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Ağrı... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T07:12+0300
2025-04-14T07:12+0300
2025-04-14T07:12+0300
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyardı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi.AğrıAğrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. Vali Mustafa Koç, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alarak, buzlanma riskine karşı bu kararın alındığını belirtti. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları ile kreşe giden çocuğu olan anneler idari izinli sayılacak.Bitlis'te okullar tatilBitlis'te iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ilçe, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ahlat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı. Muş'ta tüm okullarda tatilMuş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde, üniversiteler hariç, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile, engelli ve kreşe giden çocuğu olan kadın kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. Kastamonu'da eğitime araKastamonu'nun Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. Pınarbaşı ilçesinde de tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.Bartın ve Karabük'te taşımalı eğitime araBartın'ın Ulus ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. Karabük'ün Eflani ilçesinde de benzer nedenlerle tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.Çorum'da kısmi tatilÇorum'un Boğazkale ilçesindeki tüm okullarda, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü öğleden sonra ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle bu kararların alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/hava-ne-zaman-isinacak-sorusunun-yaniti-geldi-zirai-don-tehlikesi-ise-2-gun-daha-devam-ediyor-1095362309.html
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meteoroloji, ağrı, eleşkirt, patnos, türkiye
meteoroloji, ağrı, eleşkirt, patnos, türkiye
Valilikler tek tek uyardı: Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen i̇ller belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Ağrı, Bitlis, Muş, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Çorum'da çeşitli düzeylerde okullar tatil edildi. İşte detaylar..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyardı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi.
Ağrı'da
etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Tutak, Eleşkirt
ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, Patnos
ve Taşlıçay
ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. Vali Mustafa Koç, Meteoroloji
16. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alarak, buzlanma riskine karşı bu kararın alındığını belirtti. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları ile kreşe giden çocuğu olan anneler idari izinli sayılacak.
Bitlis
'te iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ilçe, Güroymak
, Mutki
ve Tatvan
ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ahlat
ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.
Muş'ta tüm okullarda tatil
Muş Valiliği
, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde, üniversiteler hariç, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile, engelli ve kreşe giden çocuğu olan kadın kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Kastamonu
'nun Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. Pınarbaşı
ilçesinde de tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Bartın ve Karabük'te taşımalı eğitime ara
Bartın'ın Ulus ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. Karabük'ün Eflani ilçesinde de benzer nedenlerle tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Çorum'un Boğazkale ilçesindeki tüm okullarda, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü öğleden sonra ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle bu kararların alındığı belirtildi.