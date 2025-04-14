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Bakan Yumaklı duyurdu: 'Don olayı meyve çeşitlerini maalesef etkiledi'
Bakan Yumaklı duyurdu: 'Don olayı meyve çeşitlerini maalesef etkiledi'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı bölgelerde etkili olan zirai don olayına ilişkin tüm ekiplerin sahada çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Yumaklı, don... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı bölgelerde meydana gelen zirai don olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik tarım ürünlerinde gıda arzını tehdit edecek bir risk bulunmadığını belirtti. Son dört günde yaşanan ani sıcaklık düşüşleri sonucu bazı bölgelerde eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının meyve gruplarında hasara yol açtığını ifade etti. Kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi meyve çeşitlerinde farklı seviyelerde zarar oluştuğunu aktaran Bakan Yumaklı "Henüz hasar tespit çalışmaları devam ederken 'ülkemizdeki bütün tarımsal faaliyetin bundan olumsuz etkilendiği, gıda arz güvenliği açısından büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz ve yurt dışına bağımlı olunacağı' gibi yorumlara rastladık. Bunların kesinlikle iyi niyetli yorumlar olmadığını belirtmek istiyorum. Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk bulunmuyor ancak eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sonucu oluşan don olayı, ülkemizin belli bölgelerinde meyve çeşitlerini maalesef etkilemiştir" açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürecin hızlı tamamlanması yönünde talimat verdiğini belirten Bakan, ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığını vurguladı. Ayrıca çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olmaları çağrısında bulundu. Yumaklı, bu tür doğal afetlerde TARSİM sigortasının önemine dikkat çekerek poliçe bedelinin yüzde 70’inin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/zirai-don-urunu-vurdu-sebze-fiyatlarinda-yuzde-50-artis-bekleniyor-1094033207.html
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don, termal don, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı, tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım ilacı, tarım yasası, tarım işçisi, tarım arazisi, tarım ürünü
don, termal don, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı, tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım ilacı, tarım yasası, tarım işçisi, tarım arazisi, tarım ürünü

Bakan Yumaklı duyurdu: 'Don olayı meyve çeşitlerini maalesef etkiledi'

20:01 14.04.2025
© AA / Lokman İlhanTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
© AA / Lokman İlhan
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı bölgelerde etkili olan zirai don olayına ilişkin tüm ekiplerin sahada çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Yumaklı, don nedeniyle başta meyve grubu olmak üzere bazı tarım ürünlerinde hasar oluştuğunu ancak stratejik ürünlerde gıda arzını etkileyecek bir risk bulunmadığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı bölgelerde meydana gelen zirai don olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı, başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik tarım ürünlerinde gıda arzını tehdit edecek bir risk bulunmadığını belirtti. Son dört günde yaşanan ani sıcaklık düşüşleri sonucu bazı bölgelerde eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının meyve gruplarında hasara yol açtığını ifade etti.
Kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi meyve çeşitlerinde farklı seviyelerde zarar oluştuğunu aktaran Bakan Yumaklı "Henüz hasar tespit çalışmaları devam ederken 'ülkemizdeki bütün tarımsal faaliyetin bundan olumsuz etkilendiği, gıda arz güvenliği açısından büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz ve yurt dışına bağımlı olunacağı' gibi yorumlara rastladık. Bunların kesinlikle iyi niyetli yorumlar olmadığını belirtmek istiyorum. Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk bulunmuyor ancak eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sonucu oluşan don olayı, ülkemizin belli bölgelerinde meyve çeşitlerini maalesef etkilemiştir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürecin hızlı tamamlanması yönünde talimat verdiğini belirten Bakan, ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığını vurguladı. Ayrıca çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olmaları çağrısında bulundu. Yumaklı, bu tür doğal afetlerde TARSİM sigortasının önemine dikkat çekerek poliçe bedelinin yüzde 70’inin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.
market, manav, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
EKONOMİ
Zirai don ürünü vurdu: Sebze fiyatlarında yüzde 50 artış bekleniyor
27 Şubat, 12:36
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