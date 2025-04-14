https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/bir-sure-once-kanseri-yenen-usta-oyuncu-ediz-hun-vasiyetini-acikladi--1095370818.html
Bir süre önce kanseri yenen usta oyuncu Ediz Hun, vasiyetini açıkladı
Bir süre önce kanseri yenen usta oyuncu Ediz Hun, vasiyetini açıkladı
Sputnik Türkiye
Bir süre önce kanseri yenen usta oyuncu Ediz Hun, vasiyetini açıklayarak kitaplarını bağışlama kararı aldığını duyurdu. 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T11:13+0300
2025-04-14T11:13+0300
2025-04-14T11:13+0300
yaşam
ediz hun
yeşilçam
sinema
yeşilçam
vasiyet
vasiyetname
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Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Ediz Hun, katıldığı bir programda vasiyetini de açıkladı. Bir süre önce kanseri yendiğini ve ameliyat olduğunu dile getiren Hun, kitaplarını bağışlayacağını belirterek, "Bana bir şey olursa bunları ya Alman ya da Avusturya Lisesi’ne vermemiz lâzım. Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplar var. Bende neden kalacak ki. Yeni nesiller, onları okur. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir." dedi. Kendime fazla güvenmekten olduSekiz ay önce bir ameliyat geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Hun, kolonoskopi yaptırdığını ve kanser hücresinin ortaya çıktığını belirtti. Hun yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Kendime fazla güvenmekten oldu. 'Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum. Bir şey olmaz' diye düşündüm. Şimdi iyiyim. Kemoterapi falan oldum. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kabızlık yaşıyorsanız hemen doktora gidin, biyokimyacı olarak söylüyorum kabızlık çekiyorsanız kolonoskopi yaptırın.” Bilgi paylaştıkça güzeldirYeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun vasiyetini de açıkladı. Kitapları çok sevdiğini söyleyen oyuncu bu konudaki düşüncelerini, "Geçen eşim Berna’ya söyledim. Bana bir şey olursa bunları ya Alman ya da Avusturya Lisesi’ne vermemiz lâzım. Hangi kitaplar olduğunu yazacağım, gidip sunacağım. Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplar var. Bende neden kalacak ki. Yeni nesiller, onları okur. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir” sözleriyle dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/volkan-konaka-son-veda-vasiyeti-yerine-getirildi-1095062463.html
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ediz hun, yeşilçam, sinema, yeşilçam, vasiyet, vasiyetname
ediz hun, yeşilçam, sinema, yeşilçam, vasiyet, vasiyetname
Bir süre önce kanseri yenen usta oyuncu Ediz Hun, vasiyetini açıkladı
Bir süre önce kanseri yenen usta oyuncu Ediz Hun, vasiyetini açıklayarak kitaplarını bağışlama kararı aldığını duyurdu.
Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Ediz Hun, katıldığı bir programda vasiyetini de açıkladı. Bir süre önce kanseri yendiğini ve ameliyat olduğunu dile getiren Hun, kitaplarını bağışlayacağını belirterek, "Bana bir şey olursa bunları ya Alman ya da Avusturya Lisesi’ne vermemiz lâzım. Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplar var. Bende neden kalacak ki. Yeni nesiller, onları okur. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir." dedi.
Kendime fazla güvenmekten oldu
Sekiz ay önce bir ameliyat geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Hun, kolonoskopi yaptırdığını ve kanser hücresinin ortaya çıktığını belirtti. Hun yaşadığı süreci şöyle anlattı:
"Kendime fazla güvenmekten oldu. 'Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum. Bir şey olmaz' diye düşündüm. Şimdi iyiyim. Kemoterapi falan oldum. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kabızlık yaşıyorsanız hemen doktora gidin, biyokimyacı olarak söylüyorum kabızlık çekiyorsanız kolonoskopi yaptırın.”
Bilgi paylaştıkça güzeldir
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun vasiyetini de açıkladı. Kitapları çok sevdiğini söyleyen oyuncu bu konudaki düşüncelerini, "Geçen eşim Berna’ya söyledim. Bana bir şey olursa bunları ya Alman ya da Avusturya Lisesi’ne vermemiz lâzım. Hangi kitaplar olduğunu yazacağım, gidip sunacağım. Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplar var. Bende neden kalacak ki. Yeni nesiller, onları okur. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir” sözleriyle dile getirdi.