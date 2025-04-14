https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/balik-ayhan-yogun-bakimda-kizi-aciklama-yapti-allahtan-umut-kesilmez-1095374365.html
Balık Ayhan yoğun bakımda, kızı açıklama yaptı: 'Allahtan umut kesilmez'
Balık Ayhan yoğun bakımda, kızı açıklama yaptı: 'Allahtan umut kesilmez'
Sputnik Türkiye
Balık Ayhan lakaplı sanatçı hastaneye kaldırıldı. Ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
2025-04-14T12:55+0300
2025-04-14T12:55+0300
2025-04-14T13:00+0300
yaşam
balık ayhan
yoğun bakım
nefes darlığı
hastalık
hastane
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Roman müziğinin sevilen ismi 'Balık Ayhan' lakaplı Ayhan Küçükboyacı, cumartesi günü rahatsızlandı. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan sanatçı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sanatçının kızı Şans Küçükboyacı, "İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez" dedi. Nefes darlığı nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan Küçükboyacı, yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor.Kızı açıklama yaptı: İnşallah altından kalkacağızAyhan Küçükboyacı’nın kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/yakin-arkadasindan-volkan-konaka-veda-sahnede-en-son-ona-sarildi--1095161482.html
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balık ayhan, balık ayhan hastanaye kaldırıldı, balık ayhan öldü mü, balık ayhan hangi hastane, balık ayhan ne hastası
balık ayhan, balık ayhan hastanaye kaldırıldı, balık ayhan öldü mü, balık ayhan hangi hastane, balık ayhan ne hastası
Balık Ayhan yoğun bakımda, kızı açıklama yaptı: 'Allahtan umut kesilmez'
12:55 14.04.2025 (güncellendi: 13:00 14.04.2025)
Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan lakaplı sanatçı, nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Roman müziğinin sevilen ismi 'Balık Ayhan' lakaplı Ayhan Küçükboyacı, cumartesi günü rahatsızlandı. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan sanatçı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sanatçının kızı Şans Küçükboyacı, "İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez" dedi.
Nefes darlığı nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan Küçükboyacı, yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor.
Kızı açıklama yaptı: İnşallah altından kalkacağız
Ayhan Küçükboyacı’nın kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" dedi.