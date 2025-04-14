https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/balik-ayhan-yogun-bakimda-kizi-aciklama-yapti-allahtan-umut-kesilmez-1095374365.html

Balık Ayhan yoğun bakımda, kızı açıklama yaptı: 'Allahtan umut kesilmez'

Balık Ayhan yoğun bakımda, kızı açıklama yaptı: 'Allahtan umut kesilmez'

Sputnik Türkiye

Balık Ayhan lakaplı sanatçı hastaneye kaldırıldı. Ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor

2025-04-14T12:55+0300

2025-04-14T12:55+0300

2025-04-14T13:00+0300

yaşam

balık ayhan

yoğun bakım

nefes darlığı

hastalık

hastane

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Roman müziğinin sevilen ismi 'Balık Ayhan' lakaplı Ayhan Küçükboyacı, cumartesi günü rahatsızlandı. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan sanatçı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sanatçının kızı Şans Küçükboyacı, "İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez" dedi. Nefes darlığı nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan Küçükboyacı, yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor.Kızı açıklama yaptı: İnşallah altından kalkacağızAyhan Küçükboyacı’nın kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" dedi.

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