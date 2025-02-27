https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/zirai-don-urunu-vurdu-sebze-fiyatlarinda-yuzde-50-artis-bekleniyor-1094033207.html

Zirai don ürünü vurdu: Sebze fiyatlarında yüzde 50 artış bekleniyor

Zirai don ürünü vurdu: Sebze fiyatlarında yüzde 50 artış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Hava sıcaklıklarındaki düşüş tarladaki ürünü vurdu. Üreticiler fiyatların en az yüzde 50 yükseleceğini açıkladı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T12:36+0300

2025-02-27T12:36+0300

2025-02-27T12:36+0300

ekonomi̇

ziraat mühendisleri odası

sebze

enflasyon

zirai don

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/02/1054376120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54bb5bb7f28c8057b875f7a1e409716d.jpg

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle birlikte ekili tarım arazilerinde 'zirai don' meydana gelirken ürünler de büyük kayıp yaşandı. Sebzelerin tarlada donduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, bu olumsuz durumun önümüzdeki hafta tüketiciye de fiyat artışı olarak yansıyacağını belirterek, sebze fiyatlarında yüzde 50 fiyat artışı olacağını kaydetti. Tarlada mahsul sıfırZiraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, TGRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar indiğini belirten Tayakısı, zirai donun çiftçiye büyük zarar verdiğini söyledi. Tayakısı, "Açık tarla grubunda şu an sadece kış sebzeleri var. Pırasa, ıspanak, yeşilliklerin tamamı dondu. Bunlar yaprağı yenen bitkiler olduğu için dolayısıyla soğuktan onlar zarar gördü. Ve mahsul sıfır!" ifadelerini kullandı.Fiyatlar yüzde 50 artacakTüketicinin de bu durumdan nasibini alacağını belirten Tayakısı, "Üretici mahsulünü elde edemediği için, para kazanamadığından zarar görüyor. Tüketici de mevcutta pazara gelen malların azlığından dolayı fiyat yüksekliğinden zarar görecek. Burada domates, biber, salatalık gibi ürünlerde, serada yapılan üretimlerde, bir nebze zarar biraz daha az olmakla birlikte, orada da yüzde 50 civarında bir zarar ortaya çıkacak. Zarar pek tahmin edilebilecek boyutta değil. Daha don bugünlerde bitmedi. Don derecesi düştü." dedi. Tayakısı sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kirmizi-et-fiyatlarina-sessiz-zam-son-bir-ayda-yuzde-10-artis-1093833757.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ziraat mühendisleri odası, sebze, enflasyon, zirai don