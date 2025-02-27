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Zirai don ürünü vurdu: Sebze fiyatlarında yüzde 50 artış bekleniyor
Zirai don ürünü vurdu: Sebze fiyatlarında yüzde 50 artış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Hava sıcaklıklarındaki düşüş tarladaki ürünü vurdu. Üreticiler fiyatların en az yüzde 50 yükseleceğini açıkladı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T12:36+0300
2025-02-27T12:36+0300
ekonomi̇
ziraat mühendisleri odası
sebze
enflasyon
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Hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle birlikte ekili tarım arazilerinde 'zirai don' meydana gelirken ürünler de büyük kayıp yaşandı. Sebzelerin tarlada donduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, bu olumsuz durumun önümüzdeki hafta tüketiciye de fiyat artışı olarak yansıyacağını belirterek, sebze fiyatlarında yüzde 50 fiyat artışı olacağını kaydetti. Tarlada mahsul sıfırZiraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, TGRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar indiğini belirten Tayakısı, zirai donun çiftçiye büyük zarar verdiğini söyledi. Tayakısı, "Açık tarla grubunda şu an sadece kış sebzeleri var. Pırasa, ıspanak, yeşilliklerin tamamı dondu. Bunlar yaprağı yenen bitkiler olduğu için dolayısıyla soğuktan onlar zarar gördü. Ve mahsul sıfır!" ifadelerini kullandı.Fiyatlar yüzde 50 artacakTüketicinin de bu durumdan nasibini alacağını belirten Tayakısı, "Üretici mahsulünü elde edemediği için, para kazanamadığından zarar görüyor. Tüketici de mevcutta pazara gelen malların azlığından dolayı fiyat yüksekliğinden zarar görecek. Burada domates, biber, salatalık gibi ürünlerde, serada yapılan üretimlerde, bir nebze zarar biraz daha az olmakla birlikte, orada da yüzde 50 civarında bir zarar ortaya çıkacak. Zarar pek tahmin edilebilecek boyutta değil. Daha don bugünlerde bitmedi. Don derecesi düştü." dedi. Tayakısı sözlerini şöyle tamamladı:
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ziraat mühendisleri odası, sebze, enflasyon, zirai don
ziraat mühendisleri odası, sebze, enflasyon, zirai don

Zirai don ürünü vurdu: Sebze fiyatlarında yüzde 50 artış bekleniyor

12:36 27.02.2025
© AAmarket, manav, sebze
market, manav, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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Hava sıcaklıklarındaki düşüş tarladaki ürünü vurdu. Üreticiler fiyatların en az yüzde 50 yükseleceğini açıkladı.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle birlikte ekili tarım arazilerinde 'zirai don' meydana gelirken ürünler de büyük kayıp yaşandı. Sebzelerin tarlada donduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, bu olumsuz durumun önümüzdeki hafta tüketiciye de fiyat artışı olarak yansıyacağını belirterek, sebze fiyatlarında yüzde 50 fiyat artışı olacağını kaydetti.

Tarlada mahsul sıfır

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, TGRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar indiğini belirten Tayakısı, zirai donun çiftçiye büyük zarar verdiğini söyledi. Tayakısı, "Açık tarla grubunda şu an sadece kış sebzeleri var. Pırasa, ıspanak, yeşilliklerin tamamı dondu. Bunlar yaprağı yenen bitkiler olduğu için dolayısıyla soğuktan onlar zarar gördü. Ve mahsul sıfır!" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar yüzde 50 artacak

Tüketicinin de bu durumdan nasibini alacağını belirten Tayakısı, "Üretici mahsulünü elde edemediği için, para kazanamadığından zarar görüyor. Tüketici de mevcutta pazara gelen malların azlığından dolayı fiyat yüksekliğinden zarar görecek. Burada domates, biber, salatalık gibi ürünlerde, serada yapılan üretimlerde, bir nebze zarar biraz daha az olmakla birlikte, orada da yüzde 50 civarında bir zarar ortaya çıkacak. Zarar pek tahmin edilebilecek boyutta değil. Daha don bugünlerde bitmedi. Don derecesi düştü." dedi. Tayakısı sözlerini şöyle tamamladı:
"1 hafta içinde fiyatlara yansıdığını göreceksiniz. En az yüzde 50 fiyat artışı olacak. Çünkü bu sadece ürünlerdeki kayıplarla değil, geçen hafta mazota gelen zamla birlikte, üretim yapılan yerlerden, şehir merkezlerine yapılan nakliyelerde de artış olacağı için, o artış da olacak. Sadece don zararı olmayacak."
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EKONOMİ
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam: Son bir ayda yüzde 10 artış
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