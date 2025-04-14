https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/bakan-tekin-proje-okullardaki-atamayla-ilgili-konustu-yer-degistirme-takvimini-erken-baslattik-1095380679.html

Bakan Tekin proje okullardaki atamayla ilgili konuştu: 'Yer değiştirme takvimini erken başlattık'

Bakan Tekin proje okullardaki atamayla ilgili konuştu: 'Yer değiştirme takvimini erken başlattık'

Sputnik Türkiye

Proje okullardaki öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, yer değiştirme takviminin erken başlatıldığını belirtti. Tekin, 40 yıldır... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T15:42+0300

2025-04-14T15:42+0300

2025-04-14T15:42+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

chp

öğretmen atamaları

proje okul

yusuf tekin

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okullardaki atamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin bu okullarda çalışan öğretmenlerin bir mağduriyet yaşamaması için yer değiştirme takviminin erken başlatıldığını belirtirken, "İlan ettiğimiz listede yaklaşık 38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. 40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşlarımız var. Yani diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okullarda çalışma hakkı yok mu?" dedi. 'Protestoları sadece manipülasyon amaçlı olarak görüyorum'Bakan Tekin, 38 bin öğretmenin görev süresinin dolduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Yüzde 80'ninin görev süresi uzatıldı. Diğer yüzde 20 arkadaşımızın görev süresi uzatılmadı. Biz devletiz Milli Eğitim Bakanlığıyız. Okullarımız üzerinden, öğretmenlerimizin üzerinden kendi siyasi çıkarlarını manipüle edecek eylemler içerisine girmesinler. Arkadaşlar okullarımızda 40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşlarımız var. Yani diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okullarda çalışma hakkı yok mu? yapılan protestoların çoğu politik amaçlı. Bu protestoları sadece manipülasyon amaçlı olarak görüyorum. Eğitimi sıkıntıya sokacak bir eylemin içinde olmayız. Veliler rahat olsun. Bu okullardaki eğitim kalitesi bizim önceliğimiz."Özel'in gayriresmi söylemleri CHP'ye de zarar veriyorMuhalefete de tepki gösteren Bakan Tekin, "Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor ‘ele geçirmek’ ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı’yız. Bu ülkenin çocuklarıyla kendi siyasi kariyeri için uğraşmasın. Türk demokrasisine zarar vermesin. Özel'in gayriresmi söylemleri CHP'ye de zarar veriyor. " dedi.20 okulda protesto olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Bunların büyük çoğunluğu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından değil mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edilmiştir. Ben öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı (meb), chp, öğretmen atamaları, proje okul, yusuf tekin